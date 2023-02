James Gunn, DC Film Evrenine Katılacak Yeni Karakterleri Açıkladı

James Gunn ve Peter Safran'ın DC evreninin ilk bölümünde kimin başrolde olacağını bildiğimize göre soru (ve spekülasyonlar) doğal olarak kimin hangi filmde görünebileceğine döndü. Bildiğiniz üzere süper kahraman filmleri her zaman ana kadroya kıyasla daha fazla karaktere ev sahipliği yapıyor ve bu durum artık kült hâline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde IGN, hayranlarına gelecek filmlerde hangi DC karakterlerini görmek istediklerini soran bir anket yaptı. Sonuçta ilk 10 Nightwing, Red Hood, Mr. Freeze, Zatanna, John Constantine, Deathstroke, Court of Owls, Brainiac, Martian Manhunter ve Lobo'dan oluştu. Sonuçların ekran görüntüsünü Instagram hikâyesinde paylaşan James Gunn, "10'dan 5'i olur mu?" diye sorarak spekülasyon ateşini körükledi.

Evrene Hangi Karakterler Katılıyor?

Bu karakterlerin hangi filmde yer alırlarsa alsınlar önemli rollere sahip olacaklarını varsaymamız gerekiyorsa duyurulan filmlerin listesi göz önüne alındığında en az iki tanesi kesin gibi görünüyor. Batman: The Brave & the Bold daha önce Safran tarafından "çok uzun zamandır sinemadaki Batman hikâyelerinin dışında bırakılan" diğer Yarasa ailesi üyelerini içereceği söylenmişti, bu nedenle Dick ve Jason'ın bu filmde bir dereceye kadar yer alacağını varsayabilirsiniz. Film, grubun en genç Robin'i olan Damian Wayne'i tanıtmayı amaçladığından, iki ağabeyinin de filmde yer alması gayet doğal.

Daha büyük soru işaretleri olanlar ise diğer karakterler. Brainiac ve Deathstroke'un iki boşluğu doldurabileceği söylenebilir; hayranlar ilkinin yıllardır bir Superman filminde yer almasını istiyorlardı ve deneyimsiz Kal-El için iyi bir tehdit olabilirdi. Deathstroke, animasyon Son of Batman uyarlamasında ortaya çıktı ve Brave & the Bold gibi, Grant Morrison ve Andy Kubert'in 2008 tarihli çalışmasından esinlenildi. Zatanna ve/veya Constantine de Swamp Thing özelliği sayesinde iyi birer aday olabilirler çünkü her iki büyü kullanıcısı da insansı süper kahramanla sık sık müttefik oluyorlar. Tabii Gunn'ın ortalıkta iki Constantine olmasını istemeyeceğini varsayarsak.

Bu 10 kişilik kadrodan DC filmlerinin ilk turunda yer alacağını düşündüğünüz beş karakteri aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.