The Game Awards 2020 için Oyunuzu Kullanmayı Unutmayın

The Game Awards 2020 için beklenen gün yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan şov için oylamalar da devam ediyor ve sadece oyuncuların seçimleri ile kazananın belirleneceği bir kategori de bulunuyor. Üç aşamada gerçekleşecek olan oylama için The Game Awards 2020 oyunuzu kullanmayı unutmayın.

Önümüzdeki haftanın The Game Awards 2020 için geri sayım devam ediyor. İlki 2014 yılında düzenlenen şov, Geoff Keighley tarafından sunuluyor. Bu yılın ayağı, 10 Aralık 2020 Perşembe günü düzenlenecek. Ne var ki aradaki zaman farkından dolayı, ülkemizde 11 Aralık 2020 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak.

The Game Awards şovlarında çoğu ödülün kazanını büyük oranda jüri tarafından belirleniyor. Yani oyuncular olarak oy verebiliyor olsak da, bunun tam anlamıyla bir etki yarattığını söylemek güç ama tamamıyla bizim oylarımız ile belirlenen bir kategori de bulunuyor. Bunun adı Player’s Voice yani Oyuncunun Sesi.

The Game Awards 2020 Oyuncunun Sesi Detayları

Toplamda otuz oyunun aday gösterildiği bu kategorinin kazanı, üç aşamada belirleniyor. İlk aşama bugün itibarıyla başlamışken, eleme ile geriye kalacak on adayın olacağı ikinci aşama yarın ve beş adayın olacağı son aşama ise 6 Aralık 2020 Pazar günü başlayacak. Oyunuzu buradan kullanabilirsiniz.

Aralarından seçim yapabileceğiniz otuz aday ise şu şekilde:

13 Sentinels: Aegis Rim

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Apex Legends

Assassin's Creed Valhalla

Bugsnax

Call of Duty Black Ops Cold War

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Demon's Souls

Destiny 2

Doom Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Final Fantasy VII Remake

Fortnite

Free Fire

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Hyrule Warriors: Age of Calamity

League of Legends

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Minecraft Dungeons

Ori and the Will of the Wisps

Persona 5 Royal

Phasmophobia

Star Wars: Squadrons

The Last Of Us Part II

Valorant

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi The Game Awards 2020 şovu 11 Aralık 2020 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak. Yapılan oylamalar sonucunda birçok kategoride ödüllerin dağıtılacağı gecede, elbette hem geliştirilme aşamasında olan oyunlar ile ilgili son haberleri alacak hem de yeni duyurular ile karşılaşacağız. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da geliştirilme aşamasında olan çeşitli oyunları önceden deneme fırsatı bulabileceğimiz özel demolar yayınlanacak. Ne var ki şu an için resmi bir liste yayınlanmış değil. Gelişmeleri takipte olacağız.