The Game Awards 2020 için Oyunuzu Kullanmayı Unutmayın

The Game Awards 2020 için beklenen gün yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan şov için oylamalar da devam ediyor ve sadece oyuncuların seçimleri ile kazananın belirleneceği bir kategori de bulunuyor. Üç aşamada gerçekleşecek olan oylama için The Game Awards 2020 oyunuzu kullanmayı unutmayın.
Önümüzdeki haftanın The Game Awards 2020 için geri sayım devam ediyor. İlki 2014 yılında düzenlenen şov, Geoff Keighley tarafından sunuluyor. Bu yılın ayağı, 10 Aralık 2020 Perşembe günü düzenlenecek. Ne var ki aradaki zaman farkından dolayı, ülkemizde 11 Aralık 2020 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak.
The Game Awards şovlarında çoğu ödülün kazanını büyük oranda jüri tarafından belirleniyor. Yani oyuncular olarak oy verebiliyor olsak da, bunun tam anlamıyla bir etki yarattığını söylemek güç ama tamamıyla bizim oylarımız ile belirlenen bir kategori de bulunuyor. Bunun adı Player’s Voice yani Oyuncunun Sesi.
The Game Awards 2020 Oyuncunun Sesi Detayları
Toplamda otuz oyunun aday gösterildiği bu kategorinin kazanı, üç aşamada belirleniyor. İlk aşama bugün itibarıyla başlamışken, eleme ile geriye kalacak on adayın olacağı ikinci aşama yarın ve beş adayın olacağı son aşama ise 6 Aralık 2020 Pazar günü başlayacak. Oyunuzu buradan kullanabilirsiniz.
Aralarından seçim yapabileceğiniz otuz aday ise şu şekilde:
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Among Us
- Animal Crossing: New Horizons
- Apex Legends
- Assassin's Creed Valhalla
- Bugsnax
- Call of Duty Black Ops Cold War
- Crash Bandicoot 4: It's About Time
- Demon's Souls
- Destiny 2
- Doom Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Final Fantasy VII Remake
- Fortnite
- Free Fire
- Genshin Impact
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- Hyrule Warriors: Age of Calamity
- League of Legends
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Minecraft Dungeons
- Ori and the Will of the Wisps
- Persona 5 Royal
- Phasmophobia
- Star Wars: Squadrons
- The Last Of Us Part II
- Valorant
- Xenoblade Chronicles Definitive Edition
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi The Game Awards 2020 şovu 11 Aralık 2020 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak. Yapılan oylamalar sonucunda birçok kategoride ödüllerin dağıtılacağı gecede, elbette hem geliştirilme aşamasında olan oyunlar ile ilgili son haberleri alacak hem de yeni duyurular ile karşılaşacağız. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da geliştirilme aşamasında olan çeşitli oyunları önceden deneme fırsatı bulabileceğimiz özel demolar yayınlanacak. Ne var ki şu an için resmi bir liste yayınlanmış değil. Gelişmeleri takipte olacağız.
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