The Game Awards 2024 Yeni Tanıtılan Oyunlar

Oyun dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2024, unutulmaz anlarla doluydu. Astro Bot bu etkinliğin kazanan ismi olarak akıllara kazınırken birçok yeni oyun tanıtımı da yapıldı.

The Game Awards 2024'te Tanıtılan Oyunlar

Naughty Dog’un yepyeni uzay macerası Intergalactic: The Heretic Prophet, The Witcher 4’ün tanıtım fragmanı, Astro Bot’un Yılın Oyunu ödülünü kazanması, Elden Ring’in co-op spin-off’u ve daha nicesiyle ödül gecesi akıllara kazındı. İşte yeni tanıtılan oyunlar...

Intergalactic: The Heretic Prophet ​ Naughty Dog, kısa süreliğine The Last of Us'a ara veriyor ve oyuncuları bir uzay macerasına çıkarıyor. Oyunun baş kahramanı Jordan A. Mun, tehlikeli bir ödül avcısı ve Sempiria adlı gizemli bir gezegende mahsur kalıyor. 600 yıldır kimsenin geri dönemediği bu gezegende yetenekleri ve zekasını kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Elden Ring: Nightreign ​ Elden Ring serisi bir spin-off ile yoluna devam ediyor. Nightreign , üç arkadaşınızla birlikte keşfe çıkabileceğiniz bir co-op macera sunuyor. Limgrave’in daha kompakt bir versiyonunda geçen bu oyun, her seans farklı düşmanlar ve yapılarla karşımıza çıkıyor. Oyun 2025 ’te PS4, PS5, Xbox ve PC platformlarından erişebilir olacak.

The Witcher 4 ​ CD Projekt Red, Geralt'ın yerine Cidi'yi başrole koyduğu oyunda nefes kesici görseller sunuyor. Unreal Engine 5 ile hazırlanmış oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Okami 2 Capcom , yıllar süren bekleyişin ardından Okami ’nin devam oyununu duyurdu. Fragman boyunca canlı orkestranın çaldığı müzikler muntazamdı.

Ninja Gaiden: Ragebound Kenji Mozu isimli yeni bir karakterle tanışacağımız yeni oyun, 2D ile donatılmış. Çıkış tarihi belli değil.



The Last of Us Part II PC Platformuna Geliyor

Devam listesi şöyle:

Turok: Origins Efsanevi dinozor avlama oyunu Turok , üçüncü şahıs kamerasıyla çok oyunculu bir aksiyon olarak geri dönüyor. Biomorfik bir zırh kullanarak düşmanların DNA’larını toplamak ve güç kazanmak gibi ilginç mekaniklerin tanıtıldığı oyun için kesin tarih verilmedi.

Virtua Fighter Sega'nın efsane dövüş oyunu da ödül töreninde tanıtılanlar arasındaydı. Detaylar ve çıkış tarihi bekleniyor.

The Last of Us Part II ve Final Fantasy VII Rebirth (PC) PlayStation özel oyunlarından The Last of Us Part II ve Final Fantasy VII Rebirth , sırasıyla 3 Nisan 2025 ve 23 Ocak 2025 ’te PC oyuncularıyla buluşacak.

Slay the Spire 2 Kart oyunu temalı Slay the Spire ’ın devam oyunu, 2025 ’te erken erişime açılacak.



Bu listede sizi en çok heyecanlandıran oyun hangisiydi? Astro Bot ödül töreninden ak yüzle ayrılmayı hak etti mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz!