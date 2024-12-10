GTA 6 Çıkmadan GTA 6 Haritasını Kendi Yapan Mod Geliştiricisi!

GTA 6 bekleyen oyuncular için güncelleme: Rockstar Games halen ufak tefek "detaylarla" oyuncuları meraklandırma stratejisine devam ederken mod geliştiricileri daha şimdiden kolları sıvadı.

Bilindiği üzere GTA 6, Vice City haritasını baz alıyor. Rockstar'ın 11 yıldır popüler olan oyununda, GTA 6'nın devasa haritası hakkında "elle tutulur" ipuçları veren detaylar ise mod geliştiricileri tarafından geliştirildi.

Leonida Devleti: Bir Uçtan Bir Uca Helikopterle 6 Dakika Sürüyor

YouTuber Dark Space, Leonida adını verdikleri Vice City’nin bir bölümünü GTA 5’in içinde yeniden yarattı.

Son videolarında, Vice Beach'te yer alan Miami esintili gerçekçi binaları detaylı şekilde gösterdiler. Ancak bu çalışmaların Rockstar’ın tamamını yapacağı haritanın sadece küçük bir kısmını temsil ettiğinin altı çizildi.

Modcuların yaptığı karşılaştırmalar ise inanılmaz.

GTA 6 Haritasını GTA 5 İçinde Çalıştırdılar

GTA 5’te Los Santos’un güneyinden kuzeyine helikopterle geçişin 3 dakika 30 saniye sürdüğünü belirtirken, Leonida haritasında aynı yolculuğun 6 dakika 10 saniye sürdüğünü ortaya koydu. Bu da GTA 6'nın haritasının önceki oyundan yaklaşık iki kat büyük olabileceğine dair ufak bir kanıt niteliğinde.

Tabii bu devasa haritanın bir "modder" tarafından yapıldığını ve gerçek oyunun her zaman çok daha farklı çıkabileceğini unutmamakta fayda var.