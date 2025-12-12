The Game Awards 2025: Neler Gördük?
Pek çok yeni oyunu duyurulduğu The Game Awards şovundan elimizde kalanlar, bu haberimizde sizi bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu yılın The Game Awards şovunda, pek çok yeni oyun duyurulmuş iken halihazırda geliştirilme aşamasında olan oyunlardan da güncel haberler geldi.
- Yeni duyurulan oyunlar arasında Star Wars: Fate of the Old Republic ve yeni Divinity, Mega Man ve Tomb Raider oyunları dikkat çekiyor.
- Şovda ayrıca PRAGMATA ve Phantom Blade Zero oyunlarının çıkış tarihi ve Resident Evil Requiem oyununda Leon'un sahneye çıkışı heyecan yarattı.
Yılın kapanış şovu olan The Game Awards 2025, bugün itibarıyla gerçekleşti. TSİ 03:30 sıralarındaki şov öncesi kısım ile başlayan program, yeni duyuruları ve haberleri de beraberinde getirdi. Biz de The Game Awards 2025 duyuruları ile yeni haberleri sizler için bir araya getirelim istedik. Bakalım üç buçuk saat süren sunum sırasında neler gördük? Detaylar haberimizde.
The Game Awards 2025 Duyuruları ve Yeni Haberlerin Detayları
The Game Awards 2025 duyuruları ile yeni güne damgasını vurdu diyebiliriz. Ayrıca hem önceden duyurulmuş hem de satışa sunulmuş olan oyunlar hakkında da yeni haberler aldık. Oldukça keyifli bir üç buçuk saat geçirdiğimizi söyleyebiliriz? Peki elimizde ne var? İşte dört saatlik şov sırasında gördüklerimiz...
- The Free Shepherd Duyuruldu
- Decrepit Duyuruldu
- AUDIOMECH Duyuruldu
- PRAGMATA Çıkış Tarihi Duyuruldu ve Demosu Yayınlandı
- Stupid Never Dies Duyuruldu
- Bradley the Badger Duyuruldu
- Star Wars: Fate of the Old Republic Tanıtıldı
- John Carpenter's Toxic Commando Çıkış Tarihi Belli Oldu
- Gizemli Heykel Divinity Çıktı
- 4:LOOP Duyuruldu
- Coven of the Chicken Foot Duyuruldu
- Order of the Sinking Star Duyuruldu
- Leon Scott Kennedy, Resident Evil Requiem ile Geri Dönüyor
- Ontos Duyuruldu
- Yeni Exodus Fragmanı Yayınlandı
- Screamer Hikaye Fragmanı Yayınlandı
- Warlock: Dungeon and Dragons Duyuruldu
- Control Resonant, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series İçin Duyuruldu
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Çıkış Tarihi Duyuruldu
- Gang of Dragon Duyuruldu
- Street Fighter Filminin Fragmanı Yayınlandı
- Tomb Raider: Catalyst Duyuruldu
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis Duyuruldu
- Ella Mental Invincible VS Çıkış Tarihi Duyuruldu
- Yeni The Seven Deadly Sins: Origin Fragmanı Yayınlandı
- NO LAW Duyuruldu
- Phasmophobia Switch 2 İçin de Geliyor
- Ace Combat 8: Wings of Theve Duyuruldu
- Saros Ön-Sipariş Fragmanı
- Warframe - Wake Up, Tenno Fragmanı Yayınlandı
- Lords of the Fallen II Oynanış Fragmanı Yayınlandı
- Diablo 4: Lord of Hatred'ın Fragmanı Yayınlandı
- Marvel Rivals Deadpool Fragmanı Yayınlandı
- 007: First Light'ın Baş Kötüsü Sahneye Çıktı
- Forest 3 Duyuruldu
- Orbitals Duyuruldu
- Phantom Blade Zero Çıkış Tarihi Duyuruldu
- Star Wars Galactic Racer Duyuruldu
- Out of Words Duyuruldu
- Total War: Warhammer 40.000 Duyuruldu
- Arknights: Endfield Duyuruldu
- Yeni Mega Man, Mega Man Dual Override Geliyor
- Highguard Duyuruldu
- Yeni The Super Mario Galaxy Movie Fragmanı Yayınlandı