The Game Awards 2025 Hayal Kırıklığı Yarattı: İşte Anket Sonuçları

The Game Awards 2025, dünün erken saatlerinde gerçekleşmişti. Dokuz farklı kategoride ödül kazanmış olan Clair Obscur: Expedition 33 geceye damgasını vurmuş olsa da şovun genel izleyici memnuniyeti açısından sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Geoff Keighley tarafından yapılan anket de bunu net bir biçimde ortaya koydu.

The Game Awards 2025 Beklentilerin Epey Altında Kaldı

Ülkemizde 03:30 sıralarında başlayan şov sırasında sayısız oyun ekranımıza gelmiş, sürpriz olanlar dahil pek çok duyuruya imza atılmıştı. Ayrıca yeni fragmanlar ile uzun zamandır ortalarda olmayan oyunlar da geri dönüşler yapmışlardı. The Game Awards kapanışının ardından sunucu Geoff Keighley, sosyal medya üzerinden bir anket yaptı ve izleyicilerden şovu derecelendirmelerini istedi. Katılımcıların % 38.9 oranındaki bir kısmı, 'D or Below' yani 'D veya Daha Aşağısı' şıkkına oy kullandı. Ankette % 24.6 ile B şıkkı ikinci sırada iken, üçüncü sırada % 21 ile C ve % 15.1 ile A şıkkı yer aldı.

Thanks for watching The Game Awards. How would you grade this year’s show? — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 12, 2025

Üç buçuk saat kadar süren The Game Awards, elbette boş geçmemiş ve başta yeni Divinity ve Star Wars: Fate of the Old Republic olmak üzere Tomb Raider oyunları, CONTROL Resonant ve Total War: Warhammer 40.000 duyuruları, ikinci Devil May Cry sezonu için Evanescence sahne şovu ile büyük bir coşku yaşanmıştı. Ne var ki genel olarak büyük bir memnuniyetsizlik hakim oldu diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi her yılın kapanışı büyük bir oyun ile yapılıyordu. Mesela bir önceki yıl, Naughty Dog tarafından geliştirilen Intergalactic: The Heretic Prophet ile bomba gibi bir kapanış yapılmıştı. Bu yıl ise Apex Legends ve Titanfall'ın geliştiricileri tarafından kurulan Wildlight Entertainment stüdyosunun geliştirdiği Highguard'ın gösterilmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Diğer yandan, oyuncuların beklentileri arasında Half-Life 3 ve / veya The Elder Scrolls 6 görmek de vardı.

Oylama henüz sona ermiş değil, ama bilhassa onuncu yılın kutlandığı bir önceki bölüme göre büyük bir hayal kırıklığı olarak tarihe geçtiğini söyleyebiliriz. Ortaya atılan iddialar ve yaşanan sızıntılar kapsamındaki beklentinin olması gerektiği gibi yönetilememesi, kapanış için seçilen oyun ve ekrana gelmesinden önce yapılan açıklamalar ile bir anlığına üçüncü Titanfall'un duyurulacağı yanılgısı, bu tablonun oluşmasında en büyük etkenler oldular.