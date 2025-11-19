The Game Awards Tarihinde Bir İlk: Adaylık Silindi

Bu yılın The Game Awards şovuna bir aydan az bir zaman kala, hafta başı itibarıyla adaylar açıklanmıştı. Clair Obscure: Expedition 33 on iki adaylıkla gövde gösterisi yapar iken, otuza yakın farklı kategoride de kıyasıya çekişmeler olacak. Bilahssa da Yılın Oyunu açısından güçlü rakiplerin olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki bu yıl şovun tarihinde bir ilk yaşandı ve ilk kez bir adaylık sonradan silindi. Best Debut Indie Game, yani En İyi İlk Bağımsız Oyun ödülü için artık sadece dört oyun yarışacak.

The Game Awards Tarihinde İlk Kez Bir Adaylık Silindi: Megabonk Liste Dışı Kaldı

Söz konusu gelişme, adaylıkların açıklanmasının ardından doğrudan Megabonk geliştiricisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yaşandı. Çıkışının ardından büyük bir popülarite yakalayan oyun, Blue Prince, Clair Obscure: Expedition 33, Despelote ve Dispatch ile En İyi İlk Bağımsız Oyun kategorisinde yer alıyordu. Ancak John Megabonk, çok geçmeden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile oyununun listeden çıkartılmasını talep etti.

"The Game Awards'tan çekiliyorum. Megabonk'un TGA için aday gösterilmesi bir onur ve bir rüya, ama 'En İyi İlk Bağımsız Oyun' kategorisinin hakkını verdiğini düşünmüyorum. Geçmişte farklı stüdyo isimleri altında oyunlar yapmıştım. Yani Megabonk benim ilk oyunum değil."

Sunucu Geoff Keighley tarafından doğrulanan açıklamanın ardından The Game Awards yönetimi, geliştiricinin talebini kabul etti. Netice olarak, söz konusu kategori için verilecek olan ödülün Blue Prince, Clair Obscure: Expedition 33, Despelote ve Dispatch oyunlarından bir tanesine gideceğini söyleyelim.

Söz konusu kategorinin açıklamasında 'ilk oyununu yayınlayan stüdyolar'ın bu kategoriye dahil edildiği bilgisi var. Yani Megabonk için kategoriler genelindeki tek adaylığın iptali kurallara göre gerçekleştirildi. Bu durum şovun tarihinde bir ilk olması ile büyük bir şaşkınlık yarattı. Diğer yandan da geliştiricinin dürüstlüğünün takdire şayan olduğunu söyleyebiliriz.

Sektör uzmanları, yaşanan bu gelişmeyi The Game Awards şovunun kurallar bütünlüğü konusundaki en net reflekslerinden biri ve şeffaflığı olarak değerlendirdiler. Ayrıca kimi oyuncular geliştiriciyi dürüstlüğünden dolayı takdir eder iken, kimi oyuncular da kategoriye farklı bir yorum ile yeniden dahil olabileceğini düşünüyor. Ne var ki süreç artık tamamlandığı için de bir şans kalmadı.

2014 yılından bu yana her sene düzenlenen The Game Awards, yıl içerisinde çıkan oyunların performansları için ödüllendirildikleri bir şov oluyor. Elbette sadece ödüller dağıtılmıyor, geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında güncel detaylar paylaşılıyor ve yeni duyurular da yapılıyor. Yılın başından itibaren geride bıraktığımız zaman zarfında pek çok kaliteli oyun karşımıza çıkmıştı. Bu da bilhassa Yılın Oyunu kategorisi için rekabetin bir hayli sert olacağının kanıtı oldu. Bakalım kazanan hangi oyun olacak? Merakla öğrenmeyi bekliyoruz.