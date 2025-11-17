The Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu! İşte Yılın Oyunu Ödülü İçin Yarışacak Yapımlar
Yılın Oyunu ödülünün sahibini bulacağı The Game Awards 2025'in adayları belli oldu. Expedition 33, şimdiden ödüllere damga vurdu.
⚡ Önemli Bilgiler
- The Game Awards 2025 adayları belli oldu. 11 Aralık'ta düzenlenecek olan ödül töreninde yıl içerisinde çıkan oyunlara ödüller verilecek.
- Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverance 2, Yılın Oyunu ödülüne aday oldu.
- Clair Obscur: Expedition 33, 12 kategoride aday olarak geceye şimdiden damgasını vurdu.
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025 için adaylar belli oldu. Beklenildiği üzere ödüllere damga vuran oyun ise şimdiden Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Sandfall Interactive imzalı yapım, tam 12 adaylık elde ederek ödül tarihinin en çok adaylık alan oyunu unvanını kazanmayı başardı. Sanat tasarımından müziğe, anlatımdan performansa kadar neredeyse tüm büyük kategorilerde boy gösteren Expedition 33'ün "Yılın Oyunu" ödülünün de sahibi olması vekleniyor.
The Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu
Yılın Oyunu kategorisinde Expedition 33’e Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverance 2 eşlik ediyor. Yılın iddialı yapımlarından Ghost of Yotei ise bu kategoride yarışa dahil olamadı.
Yine de oyunun arkasındaki şirket Sony, 19 adaylık ile bu yılın en çok adaylık alan yayıncısı konumunda. Adaylar, dünya genelinde 150’den fazla medya kuruluşunun oluşturduğu uluslararası bir jüri tarafından belirlendi. Oyuncular ise 10 Aralık’a kadar The Game Awards’ın resmi sitesi üzerinden oy kullanarak sonuçlara etki edebilecek.
Ödüllerin verileceği etkinlik, 11 Aralık'ta Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşecek. The Game Awards 2025; YouTube, Twitch, X ve TikTok ve Amazon Prime Video üzerinden canlı yayınlanacak. İşte tüm kategorilerdeki adaylar:
Yılın Oyunu (Game of the Year)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
2025 The Game Awards - Yılın Oyunu ödülü için adaylar belli oldu! pic.twitter.com/GTRrwvo4Na— Tamindir.com (@Tamindir) November 17, 2025
En İyi Oyun Yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
En İyi Anlatım
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
En İyi Sanat Yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
En İyi Müzik ve Besteler
- Christopher Larkin – Hollow Knight: Silksong
- Darren Korb – Hades II
- Lorien Testard – Expedition 33
- Toma Otowa – Ghost of Yōtei
- Woodkid & Ludvig Forssell – Death Stranding 2
En İyi Ses Tasarımı
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
En İyi Performans
- Ben Starr – Expedition 33
- Charlie Cox – Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yōtei
- Jennifer English – Expedition 33
- Konatsu Kato – Silent Hill f
- Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle
Erişilebilirlikte Yenilik
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Etki Yaratan Oyunlar (Games for Impact)
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
En İyi Devam Oyunu
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
En İyi Bağımsız Oyun
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
En İyi Indie Oyunu
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
En İyi Mobil Oyun
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
En İyi VR/AR Oyun
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
En İyi Aksiyon Oyunu
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
En İyi Aksiyon/Macera
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
En İyi RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
En İyi Dövüş Oyunu
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
En İyi Aile Oyunu
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
En İyi Simülasyon/Strateji
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
En İyi Spor/Yarış
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
En İyi Çok Oyunculu
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
En Çok Beklenen Oyun
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Yılın İçerik Üreticisi
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
En İyi Espor Oyunu
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
En İyi Espor Oyuncusu
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
En İyi Espor Takımı
- Gen.G – League of Legends
- NRG – Valorant
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends
- Team Vitality – Counter-Strike 2