The Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu! İşte Yılın Oyunu Ödülü İçin Yarışacak Yapımlar

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025 için adaylar belli oldu. Beklenildiği üzere ödüllere damga vuran oyun ise şimdiden Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Sandfall Interactive imzalı yapım, tam 12 adaylık elde ederek ödül tarihinin en çok adaylık alan oyunu unvanını kazanmayı başardı. Sanat tasarımından müziğe, anlatımdan performansa kadar neredeyse tüm büyük kategorilerde boy gösteren Expedition 33'ün "Yılın Oyunu" ödülünün de sahibi olması vekleniyor.

The Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu

Yılın Oyunu kategorisinde Expedition 33’e Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverance 2 eşlik ediyor. Yılın iddialı yapımlarından Ghost of Yotei ise bu kategoride yarışa dahil olamadı.

Yine de oyunun arkasındaki şirket Sony, 19 adaylık ile bu yılın en çok adaylık alan yayıncısı konumunda. Adaylar, dünya genelinde 150’den fazla medya kuruluşunun oluşturduğu uluslararası bir jüri tarafından belirlendi. Oyuncular ise 10 Aralık’a kadar The Game Awards’ın resmi sitesi üzerinden oy kullanarak sonuçlara etki edebilecek.

Ödüllerin verileceği etkinlik, 11 Aralık'ta Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşecek. The Game Awards 2025; YouTube, Twitch, X ve TikTok ve Amazon Prime Video üzerinden canlı yayınlanacak. İşte tüm kategorilerdeki adaylar:

Yılın Oyunu (Game of the Year)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

2025 The Game Awards - Yılın Oyunu ödülü için adaylar belli oldu!

En İyi Oyun Yönetimi

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

En İyi Anlatım

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

En İyi Sanat Yönetimi

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

En İyi Müzik ve Besteler

Christopher Larkin – Hollow Knight: Silksong

Darren Korb – Hades II

Lorien Testard – Expedition 33

Toma Otowa – Ghost of Yōtei

Woodkid & Ludvig Forssell – Death Stranding 2

En İyi Ses Tasarımı

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

En İyi Performans

Ben Starr – Expedition 33

Charlie Cox – Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yōtei

Jennifer English – Expedition 33

Konatsu Kato – Silent Hill f

Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle

Erişilebilirlikte Yenilik

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Etki Yaratan Oyunlar (Games for Impact)

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

South of Midnight

Wanderstop

En İyi Devam Oyunu

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

En İyi Bağımsız Oyun

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

En İyi Mobil Oyun

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

En İyi VR/AR Oyun

Alien: Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk

En İyi Aksiyon Oyunu

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

En İyi Aksiyon/Macera

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

En İyi RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

En İyi Dövüş Oyunu

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

En İyi Aile Oyunu

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

En İyi Simülasyon/Strateji

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

En İyi Spor/Yarış

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

En İyi Çok Oyunculu

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

En Çok Beklenen Oyun

007 First Light

Grand Theft Auto VI

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Yılın İçerik Üreticisi

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

En İyi Espor Oyunu

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

En İyi Espor Oyuncusu

brawk

Chovy

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

En İyi Espor Takımı