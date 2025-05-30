The Gentlemen 2. Sezon Ne Zaman? [Video]

The Gentlemen 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, popüler dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Guy Ritchie'nin The Gentlemen dizisinin ilk sezonu 2024 yılında izleyiciler ile buluştu. İlk bölümüyle birlikte çok sevilen dizi 8,0 IMDb puanına ulaştı. Peki, aksiyon ve komedi türlerindeki The Gentlemen'ın 2. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

The Gentlemen 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

The Gentlemen dizisinin yeni sezon çekimleri 2025 yılının mayıs ayının sonunda başladı. İkinci sezonun 2026 yılının ilk yarısında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezonun toplamda sekiz adet bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

The Gentlemen yeni sezon tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

The Gentlemen 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Yarım kalan işler onlara göre değil. The Gentlemen 2. sezon çekimleri başladı. pic.twitter.com/rrDQRGTd9i — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 28, 2025

The Gentlemen Oyuncuları

Theo James

Kaya Scodelario

Daniel Ings

Joely Richardson

Vinnie Jones

Michael Vu

Harry Goodwins

Stephane Fichet

Logan Dean

Chanel Cresswell

Dizide Theo James "Eddie Horniman" karakterini, Kaya Scodelario "Susie Glass" karakterini, Daniel Ings "Freddy Horniman" karakterini, Joely Richardson "Lady Sabrina" karakterini, Vinnie Jones "Geoff Seacombe" karakterini, Michael Vu ise "Jimmy" karakterini canlandırıyor.