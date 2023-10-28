Fight Club'ın Yönetmeninden Gerilim Filmi: The Killer Fragmanı Yayınlandı!

Fight Club'ın yönetmeni David Fincher'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filiminin fragmanı çıktı. The Killer adındaki Amerikan psikolojik aksiyon gerilim filmi, Luc Jacamon tarafından çizilen aynı isimli Fransız çizgi roman serisinden uyarlandı.

Daha önce ağustos ayında kısa bir tanıtım videosunu gördüğümüz filmin tam fragmanı, Netflix tarafından geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. İki dakikalık yeni fragmanda filmle ilgili daha fazla detay verildi.

The Killer Fragmanı

The Killer Konusu

The Killer, Alexis Nolent tarafından yazılan ve Luc Jacamon tarafından çizilen aynı isimli Fransız çizgi roman serisine dayanarak filme dönüştürüldü. Film, acımasız ve soğukkanlı bir suikastçının hayatını konu alıyor.

The Killer Oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender başrolde olmak üzere Tilda Swinton, Charles Parnell, Monique Ganderton, Arliss Howard, Sophie Charlotte gibi önemli isimler yer alıyor.

Michael Fassbender: The Killer

Tilda Swinton: The Expert

Sophie Charlotte: Magdala

Charles Parnell: Hodges

Sala Baker: The Brute

The Killer Çıkış Tarihi

Daha önce de Netflix ile çalışan David Fincher'ın yeni filmi The Killer, 10 Kasım 2023 tarihinde Netflix plaformundan çıkış yapacak.

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