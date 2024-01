The Last of Us'ın 2. Sezonunda Abby Rolünü Kimin Oynayacağı Belli Oldu!

HBO ve geliştirici Naughty Dog'un yaptığı açıklamaya göre HBO'nun The Last of Us dizisinin 2. sezonunda Kaitlyn Dever, video oyunu The Last of Us Part 2'nin antagonisti (ve oynanabilir kahramanı) Abby Anderson rolünde yer alacak.

Dever, HBO'nun kıyamet sonrası video oyunu serisinin uyarlamasının gelecek sezonunda Joel rolüyle Pedro Pascal ve Ellie rolüyle Bella Ramsey'e katılacak.

Altın Küre ve Emmy adayı olan Dever, en çok Booksmart ve No One Can Save You gibi filmler ile Justified ve Dopesick dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Ayrıca Naughty Dog'un Uncharted 4: A Thief's End filminde Nathan Drake ve Elena Fisher'ın kızı Cassie rolünde yer almıştı.

The Last of Us 2. Sezonunda Abby Rolünü Kaitlyn Dever Üstlenecek

The Last of Us Part 2'de Abby'yi uzun süredir Naughty Dog'la birlikte çalışan ve HBO'nun The Last of Us'ının 1. sezonunda "Look for the Light" adlı son bölümde hemşire olarak kısa bir cameo yapan deneyimli seslendirme sanatçısı Laura Bailey canlandırmıştı.

Abby'nin rolü, The Last of Us'ın 2. sezonunun (ve muhtemelen 3. sezonunun) hikâyesi için çok önemli bir rol olacak. Naughty Dog'un orijinal oyundan yıllar sonra geçen devam oyununun hikâyesi, Joel ve Ellie'nin ilk bölümdeki seçimlerinin yansımalarına odaklanıyordu. Oyuncular The Last of Us Part 2'nin uzun hikâyesi boyunca hem Ellie hem de Abby olarak oynayarak ortaya çıkan çatışmayı iki perspektiften de deneyimlemişlerdi.

The Last of Us'ın 2. sezonunun açıklanmış bir çıkış tarihi yok ancak muhtemelen 2025'e kadar gelmeyecek. Özellikle de ilk sezonun başarısını sürdürürse, son sezon olması da pek olası değil. Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, The Last of Us'ın kalan hikâyesinin "birden fazla sezonu" kapsayacağını söylemişti.

