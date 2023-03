The Last of Us'ta Ellie'yi Canlandıran Bella Ramsey 2. Sezonda Olacak mı?

The Last of Us dizisinin ilk sezonu bugün itibari ile resmen sona erdi, bu da 2. sezon için spekülasyonların başlama zamanının geldiği anlamına geliyor.

Oldukça başarılı olan HBO dizisi, Naughty Dog'un The Last of Us Part II'sindeki hikâyeyi dizinin ikinci sezonunda kullanıcılara sunacak. Oyunun hayranlarının bildiği üzere The Last of Us Part II, Part I'den beş yıl sonra geçiyor ve dizinin Bella Ramsey ile yollarını ayırıp ayırmayacağı ve zaman atlaması için Ellie rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı konusunda bazı tartışmalara yol açıyor.

Sezon finali öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan baş yapımcı ve Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann bu endişeleri ortadan kaldırarak, kendisinin ve dizinin yönetmeni Craig Mazin'in 2. sezonu Ramsey ön planda olacak şekilde yapmak istediklerini söyledi.

Bella Ramsey Diziden Ayrılıyor mu?

Neil Druckmann konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu yaptığımızda inanılmaz derecede şanslı olduğumuzu hissettim. Ashley Johnson'ı bulmamız inanılmazdı. Ellie'nin o versiyonunun başka biri olduğunu hayal bile edemiyorum. Ve sonra bir şekilde Bella ile yine aynı şeyleri hissettik. Bella'ya ve tüm sezon boyunca gördüğünüz şeylere sahip olduğumuz için son derece şanslıyız. Ellie'yi başka karakterle yeniden canlandırmayı düşünmemizin tek yolu, onun 'artık sizinle çalışmak istemiyorum.' demesidir. O zaman bile bunu kabul edeceğimizden emin değilim."

Peki sizin The Last of Us'ın 2. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.