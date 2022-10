The Last of Us Dizisinin Ellie'sine "Oyunu Oynamaması" Söylenmiş

HBO'nun yaklaşmakta olan The Last of Us TV dizisi uyarlamasında Ellie'yi oynayan Bella Ramsey'e dizi çekimlerine katılmadan önce oyunu oynamaması tavsiye edildi.

Rol için seçmeleri sırasında Ramsey'e Naughty Dog'un eleştirmenlerce beğenilen oyunlarından herhangi birini oynayıp oynamadığı soruldu. Dürüstçe "hayır" cevabını veren Bella Ramsey'in oyunu oynamaması gerektiği söylendi.

USA Today'e konuşan Ramsey, "Aslında bunu yapmamaya teşvik edildim. İlk seçmemden sonra bana 'Oyunu oynadın mı?' diye sordular. Ben de 'hayır' dedim, 'böyle kalsın' dediler. Sadece bir fikir edinmek için YouTube'dan bazı videolarına baktım." ifadelerini kullandı.

HBO Geçtiğimiz Günlerde Yeni Tanıtım Fragmanı Yayınladı

HBO kısa süre önce The Last of Us için ilk tanıtım fragmanını da yayınlamıştı.

Bu yeni fragman, hepimize Amerika'da yol alırken Ellie ve Joel'e daha yakından bakmamızı sağlıyor. İki kahramanımızdan daha fazlasını görmenin yanı sıra, artık serinin virüslü takırdayanlarına daha iyi bakış atabiliyoruz.

The Last of Us'ın TV dizisi 2023'te izleyicilerle buluşacak.