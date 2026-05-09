GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Yolda Olabilir! Kritik İpuçları Yakalandı

Hiç şüphesiz, Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, Rockstar Games'in şu ana kadar en çok beklenen oyunları arasında açık ara öne çıkıyor. Oyunun bu kadar çok konuşulmasının başlıca sebepleri arasında ise elbette iki kez ertelenmesi geliyor. Neyse ki oyunun bir daha ertelenme ihtimalini oldukça düşüren bir gelişme yaşandı.

Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına yönelik bir hatırlatmada bulundu. Bu hatırlatma, oyunun bir daha ertelenme ihtimalinin çok düşük olduğunu ve Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI'nın pazarlama çalışmalarına çok yakın bir zamanda başlayabileceğini ortaya koydu. Görünüşe bakılacak olursa oyuncuları ilerleyen günlerde oldukça heyecan verici duyurular bekliyor.

Sony, PS4 Kullanıcılarına Nasıl Bir Uyarıda Bulundu?

Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına mesaj ve e-postalar göndererek uyarıda bulundu. Hâlâ PlayStation 4 kullanmaya devam eden kullanıcılara gönderilen bu hatırlatmada oyuncular, GTA 6 19 Kasım 2026'da piyasaya sürüldüğünde oyunu oynamaya hazır olmaları için PlayStation 5 almaya teşvik edildi.

Bu, oyunun bir kez daha ertelenme ihtimalinin artık neredeyse ortadan kalktığının bir işareti. Öte yandan Rockstar'ın GTA 6 için pazarlama çalışmalarına başlamak üzere olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor ki bu da günün sonunda oyuncuların yeni bir fragman izleme fırsatı elde edeceği anlamına geliyor.

Elbette ki bu gelişmeyi Sony'nin daha fazla PlayStation 5 satmak için başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirecek birçok oyunculu bulunuyor. Ama bu varsayımı destekleyen tek ipucu Sony'nin PS4 kullanıcılarına gönderdiği hatırlatma değil. Yakın zamanda bunun dışında daha birçok gelişme yaşandı.

Yeni GTA 6 Fragmanının Geleceğini Gösteren Diğer Gelişmeler Neler?

Game Informer, kullanıcılara bir sonraki sayı ile ilgili e-posta gönderdi. Bilmeyenler için bu, aylık olarak yayınlanan bir dergi ve Grand Theft Auto 5'in ilk ön incelemesini yapmasıyla biliniyor. E-postanın içeriğinde ise "Önümüzdeki haftada [Gizli] [Gizli] [Gizli] [Gizli]'nin kapağımızı süsleyeceğini duyurmak için çok heyecanlıyız" ifadeleri yer aldı. Çoğu kişi, gizli olarak belirtilen oyunun Grand Theft Auto VI olduğunu düşünüyor.

Diğer ipucu direkt Rockstar Games'ten geldi. Şirket, son GTA Online bülteninde GTA 6 logosuna benzer renklerde Vice City temalı görseller kullandı. İlginç bir şekilde oyunda 1 Mayıs 2025'te mor araç boyası dağıtılmıştı. Bundan 5 gün sonra yani 6 Mayıs 2025'te de GTA 6'nın ikinci fragmanı paylaşılmıştı. Bu yıl da aynı mor boya karşımıza çıktı. Bültenin yayınlanmasından 5 gün sonra ise 12 Mayıs 2026'ya denk geliyor. Eğer bilinçli yapılan bir şey ise GTA 6'nın üçüncü fragmanı belirtilen tarihte görebiliriz.

Oyuncular Neden Yeniden GTA 6 Fragmanına Odaklandı?

Oyuncuların gözlerini yeniden Grand Theft Auto VI fragmanına çevirmesi bir tesadüf değil. Rockstar Games'in üst kuruluşu olan Take-Two Interactive, 21 Mayıs'ta hissedarlar toplantısı olacak. Rockstar, şimdiye kadar genellikle bu toplantılardan önce önemli duyurular yaptı. Belirtilen tarih yaklaşırken Rockstar cephesinden de önemli bir duyuru yapılması ya da üçüncü fragmanın yayınlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Take-Two Interactive'in hissedar toplantısı yaklaşırken GTA 6'nın üçüncü fragmanının yayına alacağını düşünüyorum. Rockstar eğer 12 Mayıs 2026 ya da 18 Mayıs 2026 gibi tarihlerde üçüncü fragmanı paylaşırsa üst kuruluşun hisse değerleri de tavan yapması kaçınılmaz olacaktır.

Tüm bunları bir kenara bırakıp kendi adıma konuşmam gerekirse GTA 6 için oluşan beklentiler beni çok şaşırtıyor. Sadece bir fragmanın daha yayınlanmasını bekleyen milyonlarca oyuncu var ve küçücük bir ipucu bile beklentilerin yeniden yükselişe geçmesine sebep oluyor. O yüzden bu oyun piyasaya sürüldüğünde eğer birkaç ay içinde tüm zamanların en çok satılan oyunu unvanını kazanırsa bu durum benim için pek de şaşırtıcı olmayacak.