The Last of Us Dizisinin Türkiye'deki Yayıncısı Belli Oldu

Sevilen PlayStation oyunu The Last of Us'ın bildiğiniz üzere bir yılı aşkın süredir dizi çekimleri gerçekleştiriliyordu. Yakın zaman önce de dizinin çıkış tarihi belli olmuştu. 15 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak olan dizinin Türkiye'de yayınlanacağı platform ise merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir afiş, dizinin Türkiye'de Bein Connect'in adını değiştirerek hayata sürdüğü Tod platformunda yayınlanacağının yanı sıra dizinin Türkiye'deki adının Bizden Geriye Kalanlar olacağını ortaya koyuyordu. Bunun üzerine dizinin adının Türkçeleştirilmesiyle ilgili pek çok kişi tarafından tepki gelmişti.

The Last of Us, 15 Ocak'ta BluTV'de

Bugün ise dizinin Tod platformunda değil BluTV üzerinden yayınlanacağı ve The Last of Us adına sahip olacağına dair haberler ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan afişin tamamen bir fan çalışmasından ibaret olduğu öğrenildi. Hâlihazırda BluTV tarafında bir açıklama bulunmasa da yeni iddialar dizinin Türkiye tarafında yayın haklarının BluTV'de olduğunu belirtiyor.

2023'ün en çok beklenen dizilerinden biri PlayStation oyunu The Last of Us'ın diziye uyarlamasında başrolünde Joel'i Pedro Pascal canlandırırken, Dünya'nın sonu gelen bir virüsün tedavisini elinde tuttuğu düşünülen kız Ellie'yi ise Bella Ramsey canlandırıyor. Dizinin konusu ise şu şekilde:

"Hikâye, modern uygarlığın yok edilmesinden 20 yıl sonra geçiyor. Hayatta kalmayı başaran Joel, 14 yaşındaki bir kız olan Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırıyor. Her ikisi de ABD'yi dolaşmak ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda olduklarından birbirleri için yaptıkları şeyler yürek burkan bir yolculuğa dönüşüyor."

The Last of Us dizisinin 15 Ocak 2023 tarihinde BluTV platformunda yayınlanması bekleniyor. Peki sizin diziye dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.