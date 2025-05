The Last of Us 3. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, popüler dizinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin ikinci sezonu 2025 yılının mayıs ayında sona erdi. Peki, en iyi Max dizileri arasında yer alan The Last of Us'ın 3. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

The Last of Us 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us dizisinin yeni sezon bölümlerinin 2027 yılının başlarında yayınlanması bekleniyor. Üçüncü sezonda yedi veya sekiz adet bölümün yer alacağı söyleniyor. 8,6 IMDb puanına sahip dizi nisan ayında üçüncü sezon onayı almıştı.

The Last of Us yeni sezon tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

The Last of Us 3. Sezon Konusu Nasıl Olacak?

The Last of Us'ta Gail Lynden isimli karakteri canlandıran Catherine O'Hara, geçtiğimiz günlerde üçüncü sezona dair önemli bilgiler paylaşmıştı. O'Hara'ya göre yeni sezon, Abby karakterine odaklanacak. Dolayısıyla dizinin merkezinde Ellie'nin yanı sıra Abby de olacak.

Bu da Abby karakterinin yeni sezonda daha fazla sahnede yer alacağı anlamına geliyor. Olayları hem Ellie'nin hem de Abby'nin gözünden görebiliriz. O'Hara ayrıca Gail karakterinin üçüncü sezonda olmayacağını açıklamıştı.

The Last of Us 2. Sezon 7. Bölüm Fragmanı

The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie Williams)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Isabela Merced (Dina)

Young Mazino (Jesse)

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Rutina Wesley (Maria Miller)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Theresa Servopoulos)

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran The Last of Us'ın oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

The Last of Us dizisinin tüm bölümleri Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanıyor. Belirli bir ücret karşılığında Max üyeliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.