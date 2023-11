The Last of Us 2. Sezonu Beklenenden Çok Daha Geç Gelebilir!

HBO'nun hit dizisi "The Last of Us"un ikinci sezonuna dair beklenen duyurular geldi, ancak ne yazık ki, hayranlar daha uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir.

HBO, Ocak ayında ikinci sezonun çalışmalarının başladığını açıkladı, ancak üretim süreci bazı engellerle karşı karşıya.

Beklenen Yayınlanma Tarihi Ne Zaman?

HBO ve Max içerik şefi Casey Bloys, WGA ve SAG-AFTRA sendikalarıyla ilgili yaşanan saldırıların üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Bu nedenle, dizinin 2024 listesinde yer almadığını ve en erken 2025'e kadar yayınlanamayabileceğini Variety'ye açıkladı.

Neyse ki, ikinci sezon için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin ortak yaratıcısı Neil Druckmann, Eylül ayında verdiği bir röportajda, "İkinci sezonun ana hatlarını çizdik ve grev sona erdiğinde hemen çalışmalara başlamaya hazırız" dedi. Program sorumlusu Craig Mazin ise WGA grevi başlamadan önce ilk bölüm senaryosunu tamamladı.

Ayrıca, HBO'nun diğer projelerine dair bazı detaylar da açıklandı. "House of the Dragon"un ikinci sezonunun 2024 yaz başında çıkması planlanıyor ve gazetecilere fragman gösterildi.

Ayrıca, "The White Lotus" ve "It" yan ürünü "Welcome to Derry"nin üçüncü sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

Siz en erken ne zaman yayınlanmasını bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.