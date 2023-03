En Sevilen Film ve Diziler 80’lerde Çekilseydi Nasıl Görünürdü?

Hepimizin bildiği üzere yapay zeka son dönemlerin popüler konuları arasında yer alıyor. Artık pek çok alanda yapay zeka çalışmalarına rastlamak mümkün. Film ve dizi dünyasında da yapay zeka çalışmalarına denk geliyoruz. Biz de birçok çalışma arasından, YouTube'da SON isimli kanalın yaptığı videolardan 80'li yıllara ait olan filmleri ve dizileri derledik.

En Sevilen Film ve Dizilerin 80’lerdeki Görünümleri

Ekranlarda keyifle izlediğiniz dizi ve filmlerin yapay zeka yardımıyla 80’lerdeki görünümlerini aşağıda detaylı şekilde aktardık.

1. The Last Of Us

Aksiyon ve macera türündeki The Last Of Us, Naughty Dog tarafından geliştirilmiştir. Hayatta kalma mücadelesinin verildiği The Last Of Us, 15 Ocak 2023 tarihinde izleyicisiyle buluştu. Tüm insanlık için tehdit oluşturan bulaşıcı hastalık ele alınmıştır. The Last Of Us oyuncuları; Nate Wells ve Erick Pangilinan’dır. Aşağıdaki videoda filmin yapay zeka ile 80'lerde çekilseydi nasıl görüneceğini izleyebilirsiniz.

2. Harry Potter

Harry Potter, J.K. Rowling tarafından yazılmıştır. Kitaplardan sinemaya uyarlanan Harry Potter’ın yapımcılığını Warner Bros yapmıştır.

Harry Potter serisinin ilki 2001 yılında çıkmıştır. Harry Potter ve Felsefe Taşı ilk film olarak izleyici karşısına çıktı.

Son seri; 2011’de vizyona giren; Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2’dir.

Filmde; Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint başrolde. Filmlerin tümü Leavesden Stüdyoları’nda çekildi.

3. Spider Man

Aksiyon, bilim kurgu ve macera türünde olan Spider Man filmi, 2002 yılında vizyona girdi. Kirsten Dunst, Tobey Maguire ve Willem Dafoe filmin başrol oyuncularıdır. Filmde genetiği değiştirilmiş örümceğin ısırdığı gencin, örümceğe özgü yetenekler kazanması ele alınıyor.

4. The Hunger Games (Açlık Oyunları)

Bilimkurgu, aksiyon ve macera türündeki The Hunger Games isimli filmin başrol oyuncuları; Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence ve Liam Hemsworth’dür. Katniss Everdeen'in kız kardeşi yerine gönüllü olarak Açlık Oyunları'nda yer alması anlatılıyor. 2012 yılında izleyicisiyle buluştu.

5. Spartacus

2010 yılında ekrana gelen Spartacus, ABD yapımlı televizyon dizisidir. Tarihsel drama türündeki dizide; M.Ö. 73-71 arasındaki Roma Cumhuriyeti’ne karşı yapılan köle ayaklanması konu edilmiştir. Spartacus filminde; Andy Whitfield, John Hannah, Liam Mclntyre gibi profesyonel oyuncuları başrolde görüyoruz.

6. Karayip Korsanları

2003 ve 2017 çıkış tarihli Karayip Korsanları; aksiyon, macera ve fantastik türünde bir sinema filmidir. ABD ve İngiltere ortak yapımı olan filmde; Orlonda Bloom, Jack Davenport, Jonny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley ve Chow Yun-Fat rol almıştır.

7. Family Guy

Hiciv, animasyon, komedi ve kara mizah türündeki Family Guy, 1999 yılında yapılmıştır. Seth Green, Seth MacFarlane ve Alex Borstein filmin başrol oyuncularıdır.

Dizide Amerikan kültürü tam anlamıyla yansıtılmıştır. Farklı insanlık, toplum ve televizyon hicivleştirilmiştir.

8. He- Man

He-Man, çizgi-roman türündedir. 1983-1985 yılları arasında çekilmiştir. 130 bölüm olarak çekilen bu çizgi-romanda He-Man ile arkadaşları Eternia’yla Şatosu’nu İskeletor’un kötülüklerinden korumak için uğraşırlar.