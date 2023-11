The Last of Us Part 2'nin PlayStation 5 Sürümü Geliyor!

PlayStation Network'e neler eklendiğini erkenden paylaşan X hesabı PlayStation Game Size, 2020'de PlayStation 4'e çıkan The Last of Us Part 2'nin PlayStation 5 sürümünün yakın olduğunu bildirdi.

The Last of Us Part 2, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden yalnızca aylar önce piyasaya sürülmesine rağmen, hiçbir zaman doğal bir PS5 sürümü veya Sucker Punch'ın Ghost of Tsushima'sı gibi bir Director's Cut ile yeniden piyasaya sürülmemişti.

Serinin ilk oyunu olan 2013 yapımı The Last of Us, geçtiğimiz yıl The Last of Us Part 1 şeklinde bir yeniden yapım sürümüne sahip olmuştu. Bu versiyonda orijinal oyun, The Last of Us Part 2'nin flashback sekanslarında kullanılanlara benzer şekilde PS5 kalitesinde modellerle yenilendi.

PS5 = PS5 Native Version — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 17, 2023

Söylentiler Giderek Büyüyor

Ekim ayında PlayStation Plus için PlayStation Store'da yayınlanan bir reklamda, oyun abonelik hizmetinin herhangi bir katmanında mevcut olmamasına rağmen The Last of Us Part 2'nin çizimleri gösterildi.

Yine Ekim ayında, The Last of Us 2: Remastered bir Naughty Dog geliştiricisinin LinkedIn profilinde görülmüştü.

Temmuz ayında ise The Last of Us Part 2'nin bestecisi Gustavo Santaolalla oyunun "geliştirilmiş bir versiyonunun" Naughty Dog tarafından geliştirilmekte olduğunu ağzından kaçırmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.