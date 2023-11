The Last of Us 2. Sezon Çekimleri Ne Zaman Başlıyor? Açıklama Geldi!

HBO'nun popüler yapımı The Last of Us'ın 2. sezon çekimlerinin 7 Ocak 2024'te başlayacağı açıklandı.

İlk sezonun çekimleri Temmuz 2021'de başlamış, Haziran 2022'de sona ermiş ve ilk bölümünün prömiyeri 15 Ocak 2023'te yapılmıştı.

İkinci sezonun çekimleri ve prodüksiyonu muhtemelen daha hızlı olacak olsa da yine de 2. sezonu en azından 2024 sonu ile 2025 başına kadar beklemememiz gerekecek gibi görünüyor.

The Last of Us 2. Sezon Çekimleri 7 Ocak 2024'te Başlıyor

HBO'nun The Last of Us film uyarlaması büyük bir başarı elde etmiş ve ilk bölüm ilk gün 4.7 milyon izleyici tarafından izlenmişti.

Daha sonra haftalık bölümler önceki izleyici oranlarını haftadan haftaya aştı ve dizi bölüm başına ortalama 32 milyon izleyiciye ulaştı.

İlk sezonun tamamlanmasının ardından, 2. sezonun oyunun orijinal hikâyeyi takip etmesi ve The Last of Us Part II konusunu ele alması bekleniyor.

Peki sizin The Last of Us 2. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.