The Last of Us Part 2 Remastered'ın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan The Last of Us Part II Remastered'ın yeni fragmanı yayımlandı. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan video, oyunda yer alacak bir moda odaklanıyor.

The Last of Us Part II Remastered'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Oyun sektörünün en önemli geliştiricilerinden biri olan Naughty Dog, geçtiğimiz haftalarda The Last of Us Part II isimli oyunun Remastered sürümünü duyurmuştu. Bununla beraber oyunun bazı yenilikleri paylaşılmıştı.

Yapılan duyuruda söz konusu sürümde No Return isimli bir roguelike hayatta kalma modunun yer alacağı belirtilmişti. Bu mod ile ilgili bir fragman yayımlandı. PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video, No Return modu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Yeni modda Ellie, Dina, Jesse ve Abby dahil olmak üzere çeşitli karakterler bulunuyor. Videoya baktığımızda Tommy gibi bazı karakterlerin ise kilitli durumda olduğunu görüyoruz. Her karakter farklı özelliklere ve silahlara sahip.

1 dakika 36 saniye uzunluğundaki videoya göre silah geliştirme imkânı da sunulacak. Böylece oyunu oynadıkça sahip olduğumuz silahları geliştirebileceğiz. Söz konusu modda birden fazla bölüm bulunacak. Bu bölümlerde hayatta kalmaya çalışacağız.

The Last of Us Part II Remastered Çıkış Tarihi

The Last of Us Part II Remastered 19 Ocak 2024 tarihinde PlayStation 5 isimli konsola çıkacak. Ön sipariş süreci ise 5 Aralık tarihinde başlayacak.

The Last of Us Part II Remastered ile beraber gelecek olan No Return modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun modu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.