The Last of Us Part 2 Remastered İnceleme Puanları Belli Oldu!

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II piyasaya 19 Haziran 2020 tarihinde sunulmuştu. Fakat oyunlarına remake ve remaster yapmayı seven şirket Part II için remaster yapacağını duyurmuştu.

PS5 için birçok yeni teknolojik gelişme ve desteğin bulunduğu The Last of Us Part 2 Remastered sürümünü duyuran geliştirici 19 Ocak’ta çıkış yapacak.

Orijinal oyun, metacritic üzerinden 132 incelemede 93 ortalamaya sahipti. Oyunun remastered sürümünün metacritic incemeleri ilk oyuna kıyasla şimdilik ortalamanın gerisinde kalmış gibi gözüküyor.

The Last of Us Part 2 Remastered İnceleme Puanları

PCMag: 100

PlayStation Universe: 100

VGC: 100

PC Games: 100

IGN Italia: 90

Game Rant: 90

Inverse: 70

The Last of Us Part 2 Genel Puanı – Metacritic

PlayStation 5 – 91 (71 inceleme)

Yeni Roguelike modu olan No Return, ilerleme seviyesine bağlılık gösteren ödül sistemi ve PS5’e özel birçok yeni destek taşıyor. İncelemelerin çoğunda ilk oyuna kıyasla oyuncuların farklı süprizlerle karşılacağı da belirtiliyor.

The Last of Us Part 2 Remastered sürümünü satın alacak mısınız? Aşağıdan düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.