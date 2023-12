The Last of Us Part 2 Remastered Ön Siparişe Açıldı! Fiyatı Ne Kadar?

Sony'nin geçtiğimiz ay duyurduğu, popüler seri The Last of Us'ın ikinci oyununun yenilenen Remastered sürümü The Last of Us Part 2 Remastered, PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.

Çıkışıyla yalnızca PlayStation 5'e gelecek olan fakat ilerleyen süreçte PC için de çıkış yapması beklenen The Last of Us Part 2 Remastered, an itibariyle PlayStation Store'da 899 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

The Last of Us Part II Remastered, 899 TL'den ön siparişe açıldı.



PS4 sürümüne sahip olanlar için yükseltme seçeneği henüz görünmüyor. pic.twitter.com/Ktl3ueIy4l — ahmetxac (@ahmetxac) December 5, 2023

Grafikleri baştan aşağı elden geçirilen yeni Remastered sürümde ayrıca yeni özgürce çalabileceğiniz gitar modu, orijinal oyundan kesilen tamamlanmamış bölümler ve yeni bir No Return adında mod yer alacak.

Ayrıca daha önce açıklandığı gibi PS4'te The Last of Us Part 2'ye zaten sahipseniz, Remastered'ın dijital sürümünü 10 dolar karşılığında yükseltebileceksiniz. Ayrıca orijinal oyundaki kayıtlar Remastered'a taşınabilecek.

Şimdilik yükseltme işlemi mağazada görünmüyor ancak oyun 899 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Oyun 19 Ocak 2024 tarihinde PlayStation 5'e özel olarak çıkışını gerçekleştirecek.

