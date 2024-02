The Last of Us Part 3 Gelecek mi? Neil Druckmann Açıkladı!

Her ne sebeple olursa olsun, The Last of Us Part 2'nin sonundaki belirsizlik sizi tatmin etmediyse son gelişmeler sizi memnun edecek gibi görünüyor. Naughty Dog hâlâ seri için en az bir bölüm daha olması gerektiğini düşünüyor.

Yönetmen Neil Druckmann, Grounded II: The Making of The Last of Us Part II belgeselinde serinin hâlâ üçüncü bir bölüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

The Last of Us Part 3 Gelebilir

"İlk oyunda bir ebeveynin çocuğuna duyduğu koşulsuz sevgiye dair çok temiz bir konsept vardı. İkinci oyunda ne pahasına olursa olsun sevdiklerimiz için adalet arayışı ilk oyunun üzerine inşa edilebilecek oldukça iyi bir konseptti. Elbette bu noktadan itibaren hikâye tamamlanmıştı. Daha sonra acaba bir konsept daha bulabilir miyiz diye düşünmeye başladım ve yıllardır bu konsepti bulamadım. Ama son zamanlarda bu değişti. Evet, yeni bir hikâyem yok ama bana göre kendi başına bir şey olan fakat diğer iki oyunla da bağlantılı olan bir temele sahibim. Bu yüzden bu hikâyede muhtemelen bir bölüm daha olacak gibi hissediyorum."

The Last of Us Part 3 öyle ya da böyle bir gün gelecekse bile Naughty Dog'un bir sonraki projesi olmayacağı kesin. Ekip hâlihazırda yeni bir IP üzerinde çalışıyor ve şu anda tüm odağını buna çevirmiş durumda.

