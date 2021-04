Naughty Dog cephesinde The Last of Us Part 3 hazırlıkları çoktan başlamış. Ancak yeni oyunun duyurusunu yakın bir zamanda beklememek gerekiyor. Öyle ki, şu an stüdyonun iki farklı proje üzerinde çalıştığını belirtelim. Detaylar haberimizde.

Özellikle ikinci oyunu ile oyun dünyasında büyük bir etki bırakan The Last of Us serisinde üçüncü bir oyunu görüp göremeyeceğimiz uzun zamandır merak konusuydu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında bir GQ dergisine açıklama yapan Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 oyununu geliştirebileceklerinin sinyalini vermişti. Ne var ki bu zamana kadar olası bir devam oyunu hakkında yeni bir açıklama görememiştik. Bildiğiniz gibi ikinci oyun, olası bir devam oyunu için açık bir kapı bırakacak şekilde sona ermişti. Haliyle geliştirici stüdyonun beklenen duyuruyu ne zaman yapacağı da merak ediliyordu.

The Last of Us Part 3 Hikaye Taslağı Hazırlanmış

Yakın bir zaman önce ise Script Apart tarafından gerçekleştirilen bir Podcast yayınına katılan Naughty Dog stüdyosundan Neil Druckmann, burada yaptığı bir açıklama ile heyecan yarattı. Druckmann tarafından belirtilene göre, The Last of Us Part 2 sonrasında yaşananların anlatılacağı bir hikaye taslağı halihazırda Ortak Yazar Halley Gross tarafından yazılmış ve gelecekte bir oyun olarak karşımıza çıkması için doğru zaman bekleniyormuş. Diğer bir deyişle, The Last of Us Part 3 için ilk adımlar çoktan atılmaya başlanmış bile. Ne var ki şu an Naughty Dog hem orta çağ temalı bir oyun hem de PS5 için yeniden yapım The Last of Us üzerinde çalışmakta olduğu için, bir sonraki oyun için yıllar boyunca beklemek durumunda kalacağız gibi görünüyor.

Podcast yayını sırasında söylenenlere göre yeni yazılan hikaye taslağı ile ikinci oyunun sonrasında yaşananları öğrenme fırsatımız olacak. Yani Abby ile Ellie karakterlerinin nelerin beklediğini ve nasıl bir yol izlediklerini göreceğiz. Ancak Naughty Dog stüdyosunun şu anda hangi projeye öncelik verileceğine karar verme aşamasındaymış. Bu projelerden bir tanesinin tamamlanmasından sonra, The Last of Us Part 3 veya yepyeni bir fikri mülkiyet fark etmeksizin farklı fikirleri ortaya koymak için keşfe çıkacaklarmış. Bunun de epey bir zaman alacağı söyleniyor.

Her ne kadar şu an için düğmeye basılmamış olsa da, serinin sayfasının kapatılmadığını ve devam oyunu için bir isteğin olduğunu bilmek mutluluk verici oldu. Ne var ki uzun bir zaman bekleyecek olmak da bir o kadar üzücü. Ama hiç yoktan iyidir, öyle değil mi?

Son olarak The Last of Us Part 2, çıkışının sonrasındaki üç günde dünya genelinde dört milyon satarak en hızlı satan PS4 oyunu konumunda bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz senenin The Game Awards şovu için En İyi Müzik kategorisinde de aday gösterilmesinden sonra açıklama yapan besteci Gustavo Santaolalla, ikinci oyunun sadece bir başlangıç olduğunu dile getirmişti.