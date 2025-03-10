Merakla Beklenen The Last of Us'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Pedro Pascalve Bella Ramsey'in popüler dizisi The Last of Us'ın 2. sezon fragmanı paylaşıldı. İşte merakla beklenen yeni sezonun tanıtım videosu!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Heyecan seviyesini önemli ölçüde artıran video, ikinci sezonun tıpkı ilk sezon gibi çok başarılı olacağını gözler önüne serdi.

The Last of Us 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman Paylaşıldı

BluTV YouTube kanalından The Last of Us dizisinin yeni sezonu için Türkçe fragman yayınlandı. Paylaşılan fragman, yeni sezonun atmosferi ve konusu hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor.

The Last of Us Dizisi Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Çok başarılı bir video oyunu uyarlaması olan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

  • Pedro Pascal
  • Bella Ramsey
  • Gabriel Luna
  • Merle Dandridge
  • Anna Torv
  • Jeffrey Pierce
  • Murray Bartlett
  • Nick Offerman

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us 2. Sezon Tarihi

The Last of Us dizisinin 2. sezon bölümleri 13 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

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