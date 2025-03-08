Sony, Yeni Resident Evil Filmini Duyurdu: Çıkış Tarihi Bile Belli!

Sony'nin Resident Evil üzerindeki ısrarı devam ediyor. Resident Evil serisinin önceki canlı aksiyon filmleri dünya çapında 1.2 milyar dolar gişe hasılatı yapmıştı.

Daha önce Paul W. S. Anderson imzalı Resident Evil filmleriyle de büyük bir başarı yakaladı. Ancak 2021'de çıkan Resident Evil: Welcome to Raccoon City bekleneni veremedi. Görünüşe göre Sony bu defa işini sağlam kazığa bağladı.

Filmin yönetmenliğini daha önceki Barbarian yapımını da yöneten Zach Cregger üstleniyor. Senarist ise yine kendisi. Constantin Film & PlayStation Productions tarafı da yapımcılık işlerini üstleniyor.

Cregger'ın açıklaması şöyle:

Yıllardır bu oyunların hayranıyım ve bu muhteşem hikayeyi hayata geçirmek benim için büyük bir onur.

Aksiyondan Ziyade Korku Filmi

Resident Evil denince akla karanlık koridorlar, zombiler ve ölümcül yaratıklar geliyor. Cregger'ın açıklamasını da baz alınca filmin oyuna sadık kalacağı anlaşılıyor. Eski filmler aksiyon ağırlıklıydı, ancak Cregger korku türüne hakim bir isim ve oyunun hakkını filmlerde verme ihtimali oldukça yüksek.

Yeni film için vizyon tarihi:

18 Eylül 2026

Sizce yeni film nasıl olacak? Yorumlarda tartışalım.