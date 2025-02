The Last of Us'ın 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı! Yakında Geliyor

HBO, The Last of Us'ın 2. sezonu için çeşitli posterler paylaştı Bununla birlikte yeni sezonun hangi tarihte yayınlanmaya başlayacağı belli oldu. Peki, video oyunundan uyarlanan The Last of Us yeni sezon bölümleri ne zaman gelecek?

The Last of Us 2. Sezon Çıkış Tarihi

The Last of Us dizisinin 2. sezon bölümleri 13 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. HBO ayrıca üç farklı poster paylaştı. Bu posterlerde Joel, Ellie ve Abby karakterlerini görüyoruz.

The Last of Us 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Last of Us Dizisi Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Çok başarılı bir video oyunu uyarlaması olan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.