The Legend of Khiimori'nin Oynanışı Death Stranding'e Benzetildi

Karşımıza 2024 yılının Haziran ayında çıkan The Legend of Khiimori için yakın bir zaman önce beş buçuk dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Kısa sürede oyuncuların ilgisini çeken bu video, ister istemez Death Stranding ile yapılan karşılaştırmaların da fitilini ateşledi.

The Legend of Khiimori, Oynanış Olarak Death Stranding ile Karşılaştırılıyor

Aesir Interactive ve NightinGames stüdyoları tarafından geliştirilen ve Mindscape tarafından da yayınlanacak olan oyun, Türkçe dil desteği ile 3 Mart 2026 tarihinde Erken Erişim aşamasına başlayacak. Bizleri 13üncü yüzyıl Moğolistan topraklarına götürecek olup, cesur bir binici kuryenin rolüne büründürecek. Hikaye boyunca, mirasımızı inşa etmek için göçebe kampımızı geliştirmeye ve teslimat görevlerini tamamlamaya çalışacağız.

Hemen aşağıdan göz atabileceğiniz videoda, bir karakoldan çıkıp da hangi teslimatları gerçekleştireceğimizi seçebildiğimiz ekranımıza geliyor. Dinamik hava koşullarının ve geniş bir harita yapısının olduğu The Legend of Khiimori, bizi ani hava değişimleri, dağlık araziler ve ka fırtınaları ile karşı karşıya da getirecek. Yani at ve güzergâh seçimi dahil, ön hazırlığımızı bunları göz önünde bulundurarak yapmamız gerekecek.

Elbette güzergâh seçiminde atımızın dayanıklılığı, vahşi hayvanlar ve yiyecek kaynakları da büyük önem arz edecek. Bu bağlamda samanları, tonikleri ve vahşi hayvanları yanımıza yaklaştırmamayı sağlayacak okları da hesaba katmak gerekiyor. Ne var ki bunları atımıza yükler iken dengeyi de iyi tutturmayı göz önünde bulundurmalıyız.

Video da ayrıca güzergâh üzerindeki belirli noktalarda kamp kurma ve atımızın bakımının yanı sıra, at yetiştirme, keşif, ruhani varlıklar ve rütbemize bağlı olarak kilidini açabileceğimiz ekipmanlara da değinilmiş. Yani anlayacağınız üzere, bizleri ne yaptığımızı bilmemizin gerektiği türden bir deneyim sunacak deneyim bekliyor. Erken Erişim sürümü Epic Games Store ve Steam üzerinden PC platformuna özel iken, tam sürümü PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series için de çıkacak.