Death Stranding Evreni Genişliyor: Death Stranding Isolations Duyuruldu

Hatırlayacağınız üzere Eylül ayında, Death Stranding Mosquito adıyla bir anime uyarlaması duyurulmuştu. Oyun ile aynı evreden geçecek ve bizlere daha önceden görmediğimiz bir karakterinin hikayesinin anlatılacağı bu uyarlamanın yanı sıra, Death Stranding Isolations anime dizisi üzerinde de çalışılıyor.

Yeni Death Stranding Anime Uyarlaması İçin Çalışmalar Başladı

Yayın platformu için Disney+ ile anlaşılan proje için 2027 yılı hedefleniyor. Bağ kurma, insanlık ve yalıtılmışlık gibi temaların üstünde durulacağı söylenen anime dizinde, Sam "Porter" Bridges karakterinin ilk oyunda verdiği mücadelenin başka bir karakterin gözünden anlatılacağı söyleniyor.

Uyarlama E&H Production tarafından üstlenilecek olup, baş yapımcı koltuğunda Hideo Kojima ve yönetmen koltuğunda da Takayuki Sano oturacak. İşlenecek olan hikayede, kurtuluşun peşinde olan yaşlı bir karakterin, savaşa dayalı bir düzen kurmak isteyen kadın savaşçı bir karakterin, geçmişi sırtında bir yük olan genç bir karakterin ve yalnızlığı kabullenmiş olan bir başka karakterin yolları, bir şekilde Sam "Porter" Bridges ile kesişiyor ve olaylar da bu şekilde gelişmeye başlıyor.

Anime uyarlaması ile kendi tarzındaki sinematik anlatımını farklı bir boyuta taşıma hedefinde olan Hideo Kojima, Disney ile çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söylüyor. Ayrıca oyundaki hikayenin, bu sayede yeniden ama farklı bir şekilde anlatılacağını da sözlerine ekliyor.

Death Stranding Mosquito ile karşılaştırıldığında, karakterimizin hikayesinin sadece Death Stranding Isolations ile devam ettirilecek. Şimdilik kesin bir yayın tarihi olmasa da, beklenene değecek bir anime uyarlaması olduğu söylenebilir. Peki sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Yeni anime dizisi ilginizi çekti mi? Yorum kısmında buluşalım.