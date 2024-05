Nintendo Duyurdu: The Legend of Zelda'dan Esinlenen Yeni LEGO Seti Geliyor!

Nintendo, resmî X hesabı üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla, dünyanın en popüler oyun serilerinden The Legend of Zelda'ya dayanan ve Büyük Deku Ağacı'nı içeren yeni bir 2'si 1 arada LEGO setini duyurdu.

Setin satışa sunulacağı tarih 1 Eylül 2024 olarak açıklandı. Nintendo ayrıca setin tasarımını ve içerdiği figürleri ortaya çıkaran kısa bir teaser da yayınladı.

Gerek yayınlanan teaser gerek duyuru setin fiyatını açıklamıyor ancak LEGO'nun resmî ürün sayfasında ürün çoktan 299,99 dolar olarak listelenmiş durumda ve ön sipariş verebiliyor.

The #LEGOTheLegendofZelda Great Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb