Nintendo Duyurdu: The Legend of Zelda'dan Esinlenen Yeni LEGO Seti Geliyor!

Nintendo, resmî X hesabı üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla, dünyanın en popüler oyun serilerinden The Legend of Zelda'ya dayanan ve Büyük Deku Ağacı'nı içeren yeni bir 2'si 1 arada LEGO setini duyurdu.

Setin satışa sunulacağı tarih 1 Eylül 2024 olarak açıklandı. Nintendo ayrıca setin tasarımını ve içerdiği figürleri ortaya çıkaran kısa bir teaser da yayınladı.

Gerek yayınlanan teaser gerek duyuru setin fiyatını açıklamıyor ancak LEGO'nun resmî ürün sayfasında ürün çoktan 299,99 dolar olarak listelenmiş durumda ve ön sipariş verebiliyor.

The Legend of Zelda Lego Seti Tanıtım Videosu

The #LEGOTheLegendofZelda Great Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2024

Teaser aynı zamanda setin 18 yaş ve üstü hayranlara yönelik olduğunu doğruluyor. Kutuda yazan bilgilere bakılırsa set tam 2.500 parça içerecek. Bu da diğer oyunlardan uyarlama Sonic setleri veya Animal Crossing için çıkarılan LEGO setlerine kıyasla oldukça büyük olacağını gözler önüne seriyor.

Peki bir sonraki oyun temalı LEGO seti hangisi olacak? Son çıkan söylentiler LEGO ve PlayStation arasında "LEGO Horizon Adventures" adlı yeni bir iş birliği yapıldığına işaret ediyor. Yeni LEGO büyük olasılıkla Horizon Forbidden West odaklı olacak.

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