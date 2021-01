The Lord of the Rings: Gollum Çıkış Tarihi Ne Zaman? İşte Yeni Açıklama!

Ertelenenler kervanına Gollum'un macerası da eklendi. Yapılan duyuru ile The Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi önümüzdeki seneye kaydırıldı. Dahası ise Deadalic Entertainment yeni bir ortaklık anlaşmasını duyurdu. Detaylar haberimizde.

2019 yılının Mart ayı içerisinde duyurulmuş olan The Lord of the Rings: Gollum, Deponia serisi ile adını duyuran ve Point-and-Click oynanışa sahip macera oyunları ile de popülerleşen Deadalic Entertainment stüdyosu tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan hikayeye sadık kalınacak ve Gollum karakterine dair bilinmeyenler anlatılacak.

Kara Kule’deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri’nin yanındaki zamana kadar olan her şeyi öğreneceğimiz The Lord of the Rings: Gollum, Baş Tasarımcı Martin Wilkes tarafından belirtilene göre çoğunlukla savaşın olmadığı bir oyun olacak. Yolunuza çıkan düşmanlarınızı silah kullanımı olmayacağı için doğrudan değil de, dikkatlerini dağıtarak gizlilik yolu ile ortadan kaldırmak durumunda olacaksınız. Ayrıca arkadaşlarınızın yeteneklerinden de faydalanabileceğiniz zamanlar da olacak.

Oynanış açısından stilinizin ve vereceğiniz kararların da Gollum üzerinde bir etkisi bırakacağını söylemeden geçmeyelim. Gollum ve Smeagol’un karşı karşıya geldiği kişilik çatışmasında karanlık tarafın mı yoksa Smeagol’un mu kazanacağına doğrudan siz karar vereceksiniz.

The Lord of the Rings: Gollum Çıkış Tarihi Ertelendi

Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında Steam sayfası açılan oyunun Türkçe dil desteği ile geleceğini öğrenmiştik. Bugün ise bizleri hem üzen hem de bir parça sevindiren gelişmeler yaşandı. Gelişmelerin bize üzen kısmı, The Lord of the Rings: Gollum’un bu seneye yetişmeyeceğinin ortaya çıkması. Yani bu eşsiz macera için 2022 yılını beklemek durumunda kalacağız. Ertelenmenin nedeni ise bizi bir parça sevindiren kısım ile bağlantılıymış gibi görünüyor. Öyle ki, Deadalic Entertainment ile Nacon arasında dağıtım ve yardımcı yayıncılık yönünde bir ortaklık anlaşması imzalanmış.

Her iki şirket tarafından ortak olarak söylenene göre bu anlaşma, hem hayranların beklentisini tam anlamıyla karşılamak ve yeni nesil konsolların gücünden de tam anlamıyla istifade edilebilmesi için yoğun bir çalışmayı da beraberinde getireceği söylenmiş.

Şimdilik çıkış dönemi dahil daha başka yeni detay verilmiş değil ama muhtemelen bir süre beklemek durumunda olabiliriz. Önümüzde en azından bir senelik bir zaman zarfı varken. Gelişmeleri takip edecek ve yeni bir bilgilendirme yapıldığında, sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalın.