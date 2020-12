The Lord of the Rings: Gollum da Türkçe Olacak!

Oyun dünyasına geri dönüş yapacak olan The Lord of the Rings için yeni oyunun geliştirilme süreci devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde çıkmasını beklediğimiz oyun için biz Türk oyuncular adına önemli bir gelişme yaşandı. The Lord of the Rings: Gollum Türkçe olarak gelecek. Detaylar haberimizde.

2019 yılının Mart ayı içerisinde duyurulmuş olan The Lord of the Rings: Gollum, Deponia serisi ile adını duyuran ve Point-and-Click oynanışa sahip macera oyunları ile de popülerleşen Deadalic Entertainment stüdyosu tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan hikayeye sadık kalınacak ve Gollum karakterine dair bilinmeyenlerin anlatılacağı aksiyon oyunu 2021 yılında bizlerle olacak. Elbette bir aksilik yaşanıp da ertelenmez ise.

Kara Kule’deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri’nin yanındaki zamana kadar olan her şeyi öğreneceğimiz The Lord of the Rings: Gollum, Baş Tasarımcı Martin Wilkes tarafından belirtilene göre çoğunlukla savaşın olmadığı bir oyun olacak. Yolunuza çıkan düşmanlarınızı silah kullanımı olmayacağı için doğrudan değil de, dikkatlerini dağıtarak gizlilik yolu ile ortadan kaldırmak durumunda olacaksınız. Ayrıca arkadaşlarınızın yeteneklerinden de faydalanabileceğiniz zamanlar da olacak.

Oynanış açısından stilinizin ve vereceğiniz kararların da Gollum üzerinde bir etkisi bırakacağını söylemeden geçmeyelim. Gollum ve Smeagol’un karşı karşıya geldiği kişilik çatışmasında karanlık tarafın mı yoksa Smeagol’un mu kazanacağına doğrudan siz karar vereceksiniz.

The Lord of the Rings: Gollum Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor!

The Lord of the Rings: Gollum için henüz bir çıkış tarihi verilmiş değil ama yakın bir zaman önce Steam sayfası açıldı. Oyuna dair detayların paylaşıldığı sayfada, desteklenen diller kısmına baktığımız da dilimizin de yer aldığını görebiliyoruz. Her ne kadar seslendirme olarak olmasa da, altyazı ve arayüz olarak Türkçe dil desteğinin sunulacağını görebiliyoruz. Haliyle oyunu anlayarak oynayabilmek mümkün olacak.

Hazır yeri gelmişken bu konuda da ufak bir bilgilendirme yapalım. Steam mağazasında Türkçe dil desteği ile satışa sunulmasını istediğiniz oyunları istek listenize almanızı tavsiye ediyoruz. Bunlar geliştirici stüdyoların ve yayıncıların dikkatini çektiği için, Türkçe dil desteği sunma konusundaki çalışmalara başlanması için etkili bir teşvik sağlıyor.