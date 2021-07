The Lord of the Rings: Gollum Fragmanı, Yeni Oynanış Detayları Sunuyor

Bilhassa The Lord of the Rings hayranlarının sabırsızlıkla beklediği The Lord of the Rings: Gollum oynanış fragmanı ile uzun zamandan sonra geri dönüş yaptı. Gizlilik odaklı aksiyon oyunu için Nacon Connect sırasında yayınlanan fragman, yepyeni detaylar sunuyor.

2019 yılının Mart ayı içerisinde duyurulmuş olan The Lord of the Rings: Gollum, Deadalic Entertainment stüdyosu tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan hikayeye sadık kalınacak olan oyunda, Gollum karakterine dair bilinmeyenler anlatılacak.

Kara Kule içindeki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri’nin yanındaki zamana kadar olan her şeyi öğreneceğimiz The Lord of the Rings: Gollum, savaşın pek olmadığı bir oyun olacak. Karakterimiz Ork’lardan Troll’lerden ve Mordor diyarında yaşayan diğer yaratıklardan daha güçsüz olduğu için gizlilik ile ilerleyeceğiniz senaryo boyunca, düşmanlarınızı dikkatlerini dağıtarak ortadan kaldırmak durumunda olacaksınız. Ayrıca arkadaşlarınızın yeteneklerinden de faydalanabileceğiniz zamanlar da olacak. Oynanış açısından stilinizin ve vereceğiniz kararların Gollum üzerinde bir etki bırakacağı söyleniyor.

Ayrıca J.R.R. Tolkien romanlarından veya Peter Jackson film uyarlamalarından hatırlayacağınız üzere Gollum kendi içindeki şeytanlara karşı da savaş verecek. Bu noktada iyi veya kötü tarafa ağırlık verebilmeniz mümkün olacak. Gollum daha kaotik bir yaklaşım isteyecek iken, Smeagol ise olayları daha sessiz bir şekilde almayı tercih edecek.

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile bu yıla yetişmeyeceği için önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulacak olan oyunun yayıncılığı için de Deadalic Entertainment ile Nacon arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bugün gerçekleştirilen Nacon Connect yayınında ise The Lord of the Rings: Gollum ile ilgili yeni bir fragman yayınlandı.

The Lord of the Rings: Gollum Fragmanı Neler Sunuyor?

A Unique Promise adı verilen fragmanda, Üretici Harald Riegles anlatımı ile oyuna genel bir bakış atılıyor. Oynanış gösteriminin de yapıldığı bu bakış sırasında, karşımıza çıkacak olan Gandalf, Sauron’un Ağzı (Mouth of Sauron) ve Thranduil dahil yeni ve klasik kahramanlar ve baş kötü karakterleri, senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları ve gizlilik ve parkur oynanışını görme fırsatımız oluyor.

Türkçe altyazı ve arayüz desteğinin sunulacağı oyun için yayınlanan yaklaşık iki buçuk dakika uzunluğundaki fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!