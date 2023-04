The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth Çıkış Tarihi Açıklandı

Yayımlanan oynanış videosu ile beraber The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth çıkış tarihi belli oldu. Peki, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth ne zaman çıkacak? Yeni mobil oyuna dair detaylar haberimizde.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth Çıkış Tarihi Ne Zaman?

EA Mobile ve Capital Games, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth için yeni bir oynanış videosu yayımladı. Paylaşılan videoyla beraber oyunun çıkış tarihi kesinleşmiş oldu. Paylaşılan videoya göre Yüzüklerin Efendisi'nin yeni mobil oyunu 10 Mayıs tarihinde çıkacak.

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilen oyunda PvP ve PvE modları bulunuyor. Elflerden Hobbitlere kadar pek çok karakterin yer aldığı yapımda kahraman yükseltme imkânı da mevcut. Böylece çeşitli yükseltmeler yaparak kahraman çok daha güçlü hâle gelebilecek.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth Sistem Gereksinimleri

Oyunları sorunsuz bir şekile oyayabilmek için mobil cihazınızın, gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi'nin yeni oyununun minimum sistem gereksinimleri neler?

Apple cihazlar için minimum gereksinimler şu şekilde:

Tüm cihazlar için iOS 13 ve üzeri

iPhone 6S ve üzeri

Android cihazlar için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Dört çekirdekli 1.6GHz ARM işlemci veya daha iyisi

2 GB RAM veya üzeri

Android işletim sistemi 5.0 veya üzeri

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth isimli yeni mobil oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.