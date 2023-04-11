Merakla Beklenen The Marvels Fragmanı Yayımlandı

The Marvels fragmanı izleyicilerle buluştu. Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni Marvel filminin tanıtım videosu büyük ilgiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu filme dair merak edilen detaylar haberimizde.

The Marvels Fragmanı Nasıl İzlenir?

Süper kahraman filmi izlemekten keyif alan kişilere hitap eden The Marvels filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marvel, filmin fragmanını resmi YouTube kanalı üzerinden yayımladı. 1 dakika 56 saniye uzunluğundaki video kısa sürede 1 milyon 700 binden fazla görüntülendi.

The Marvels Oyuncuları

Brie Larson (Carol Danvers)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Zawe Ashton

Park Seo-joon

Mohan Kapur

Caroline Simonnet

Emily Ng

Jessica Zhou

The Marvels oyuncu kadrosu arasında Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, Mohan Kapur ve Caroline Simonnet dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Nick Fury karakterini Jackson, Carol Danvers karakterini ise Larson canlandıracak.

The Marvels Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen The Marvels filmi 10 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek.

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