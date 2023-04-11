Merakla Beklenen The Marvels Fragmanı Yayımlandı
2019 yılında vizyona giren Captain Marvel'ın devamı olan The Marvels filminin fragmanı paylaşıldı. İşte yeni Marvel filmine dair merak edilen ayrıntılar!
The Marvels fragmanı izleyicilerle buluştu. Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni Marvel filminin tanıtım videosu büyük ilgiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu filme dair merak edilen detaylar haberimizde.
The Marvels Fragmanı Nasıl İzlenir?
Süper kahraman filmi izlemekten keyif alan kişilere hitap eden The Marvels filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marvel, filmin fragmanını resmi YouTube kanalı üzerinden yayımladı. 1 dakika 56 saniye uzunluğundaki video kısa sürede 1 milyon 700 binden fazla görüntülendi.
The Marvels Oyuncuları
- Brie Larson (Carol Danvers)
- Samuel L. Jackson (Nick Fury)
- Zawe Ashton
- Park Seo-joon
- Mohan Kapur
- Caroline Simonnet
- Emily Ng
- Jessica Zhou
The Marvels oyuncu kadrosu arasında Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, Mohan Kapur ve Caroline Simonnet dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Nick Fury karakterini Jackson, Carol Danvers karakterini ise Larson canlandıracak.
The Marvels Ne Zaman Çıkacak?
Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen The Marvels filmi 10 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek.
Star Wars: Visions'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı
Animasyon antoloji dizisi Star Wars: Visions'ın 2. sezonunun yeni fragmanı Londra'daki Star Wars Celebration kongresinde yayınlandı.
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