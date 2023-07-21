Depp V Heard Belgeseli Netflix'e Geliyor: Tarih Belli Oldu!

Johnny Depp ile Amber Heard davasını konu alan Depp V Heard belgeseli, yakında Netflix'in kütüphanesine eklenecek. Söz konusu belgesel dizisi, belirtilen tarihten itibaren dijital yayın platformu üzerinden izlenebilecek.

Depp V Heard Belgeseli Ne Zaman Netflix'e Eklenecek?

Depp V Heard olarak isimlendirilen belgesel dizisinin Netflix'e geleceği tarih belli oldu. 3 bölümden oluşan belgesel dizisi, 16 Ağustos 2023 tarihinde dijital yayın platformunun kütüphanesine eklenecek.

Çok fazla sayıda kişinin yakından takip ettiği Johnny Depp ile Amber Heard'in davası için bir belgesel hazırlanmıştı. Her iki tarafın ifadelerini içeren belgesel dizisi, davanın internetteki yansımalarını mercek altına alıyor.

Duruşmanın tüm dünyada yayımlanmasının sonuçlarına odaklanan belgesel, çevrim içi medya kapsamının etkisini ve sosyal medyanın nihai karara tepkisini araştırıyor. İlk olarak mayıs ayının sonlarında Channel 4'te yayımlanan belgesel dizisi olumlu ve olumsuz eleştiriler almıştı.

2015 yılından 2017 yılına kadar evli olan Johnny Depp ile Amber Heard'in davası, dünya genelinde gündem olmuştu. Mahkeme, 2022 yılının nisan ayında Depp'in lehine karar vermişti. Bu kapsamda Heard'in 15 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde bir kararın altına imza atılmıştı.

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