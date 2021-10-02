The Medium'un Geliştiricisi 2 Yeni Oyun Geliştiriyor

The Medium'un geliştiricisi Bloober Team'in Layers of Fear video oyununun yanı sıra üzerinde çalıştığı iki yeni video oyununun daha olduğu açıklandı. Bloober Team, Blair Witch ve Observer dahil olmak üzere piyasaya sürdüğü pek çok video oyunu ile korku türünde en iyi video oyunu geliştiricilerinden biri olmayı başardı.

Şirket ayrıca yakın bir zamanda Silent Hill'ın yayıncısı olan Konami ile ortaklığa imza attığını duyurdu ve stüdyonun gelecekte çok daha büyük bir şeylerle oyuncuların karşısına çıkacağını ifade etti.

Bloober Team'in en son oyunu Medium, bu yılın başlarında piyasaya çıktığında oldukça karmaşık bir hikayesi ve göz alıcı grafikleri ile korkuseverleri etkisi altına aldı. Oyun, geçen ay PlayStation 5'e gelmeden önce ilk olarak Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarına çıktı.

Psikolojik gerilim türündeki oyun, önceki oyun konsolları ile mümkün olmayan, aynı anda iki farklı dünyayı oluşturan bölünmüş ekran kullanarak yeni nesil teknolojinin sınırlarını zorladı. Bloober Team'in büyük bir başarı elde etmesine ve stüdyoya sesini dünyaya duyurma şansı tanıyan video oyununun lansmanı oldukça heyecanlandırdı.

The Medium'un Geliştiricisi Nasıl Oyunlar Geliştiriyor?

Bloober Team, 1 Ekim'de yapmış olduğu bir basın açıklamasında stüdyonun şu anda geliştirme aşamasında olan iki yeni duyurulmamış AAA oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Geliştirici, video oyunlarının geliştirme aşamasının ne durumda olduğu hakkında bilgi paylaşmadı. Tahmin edilebileceği gibi video oyunları hakkında da şimdilik paylaşılmış herhangi bir bilgi yok.

Medium'un geliştiricisi Bloober Team'in CEO'su Piotr Babiebo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Stüdyo olarak yapım aşamasında ve yapım aşamasına yakın iki yeni projemiz daha var."

Basın açıklamasında buna ek olarak Layers of Fear'ın popüler video oyunu serilerinden biri haline geleceğinin sinyali verildi. Buna göre video oyununun devamı gelecek ve o kadar başarılı bir çıkış yapacak ki korku oyunlarını oynamaktan keyif alanların ekran başından hiç ayrılmak istememesine yol açacak.

Hem stüdyonun hem de Silent Hill'ın yaratıcısı Akira Yamaoka'nın yorumlarının ardından başlayan söylentilere bakılacak göre Bloober Team'in Silent Hill projesinden sorumlu olması da mümkün görünüyor. Yamaoka, bir sonraki büyük projesinin Bloober ile bağlantılı olduğunu ve bunun insanların çok beklediği bir şey olduğunu belirtti.