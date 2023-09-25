Sevilen Dizi The Office Geri mi Dönüyor?

Sevilen sitcom dizisi The Office'in yeniden çekileceğine dair haberler çıktı. Neredeyse tüm dünyada benimsenmiş olan The Office'in hayranları bu habere oldukça heyecanlandı. 2000'li yılların başında sektörü kasıp kavuran dizinin yeni versiyonu çekilebilir.

İddiaya göre yeni bölümlerin senaristliğini yine dizinin ilk yapımcılarından olan Greg Daniels üstlenecek. Peki oyuncular değişecek mi?

Yeni Karakterler Gelebilir!

The Office dizisi, ilk olarak karşımıza 2001 yılında İngiltere'de çıktı. Ardından yapımcı Grag Daniels, dizinin Amerikan uyarlamasını çekti. Bu uyarlama dizinin orijinaline göre daha çok beğenildi ve tüm dünyada bir numara oldu.

İşte yıllar sonra Amerikan uyarlamasının yaratıcısı yapımcı Grag Daniels, dizinin yeni versiyonu için çalışmalara başladı. Şimdilik yalnızca bir iddia olan bu bilgilerin dışında dizinin yine aynı ofiste geçeceği söylendi.

Aynı ofiste yeni karakterlerin olacağı ve farklı bir hikâyenin oluşturulacağı aktarıldı. Hâl böyle olunca gözler dizinin oyuncularına çevrildi. Bu durumda dizinin efsanevi karakteri Michael Scott'ın (Steve Carell) yeni versiyonda yer alıp almayacağı merak edildi.

Dizinin John Krasinski, Mindy Kaling ve B.J. Novak gibi önemli oyuncularının koşullar uygun olursa ünlü rollerini tekrar gözden geçirmeye açık olacakları ifade edildi. Şimdilik dizinin yeni karakterleri ve hikâyesiyle ilgili net bir açıklama yok.

Bilenler bilir; Hollywood'da tarihin en büyük grevlerinden biri gerçekleştiriliyordu. Yeni gelişmeler grevin sonlandığını gösterdi. The Office'in yeniden çekilme haberleri, grevlerin sonlanmasından sonra çıktı. Dolayısıyla dizi belki de bu sefer gerçekten ekranlara dönebilir.

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