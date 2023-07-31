Sevilen Marvel Dizisi Loki'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Marvel’ın en sevilen dizilerinden biri olan Loki, ilk sezonunda her bölümüyle dikkatleri ve izleyicileri çekmeyi başarmıştı. Birkaç yıldır 2. sezonu beklenen diziye dair Marvel nihayet yeni bir fragman yayınladı.

İlk olarak 2011 yapımı Thor filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Loki, Marvel Sinematik Evreni'nin de en sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı.

Tom Hiddleston'ın başrolünü üstlendiği dizi, yeni sezonunda Disney Plus'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

Loki 2. Sezon Fragmanı

Loki Konusu

Marvel Studios'un sevilen dizilerinden Loki, "Avengers: Endgame"de yaşananların sonrası ele alıyor ve dizide kurnaz süper kötü Loki (Tom Hiddleston) Fesatlık Tanrısı rolüne devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlığını ise Michael Waldron üstleniyor.

Loki Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Sophia Di Martino ve Richard E. Grant gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Loki 2. Sezon Yayın Tarihi

İzleyiciler dizinin merakla beklenen 2. sezonunu 6 Ekim'den itibaren her zaman olduğu gibi Disney Plus'tan izleyebilecek.