The Office Dizisinin Spin-Off’u Geliyor: Yeni Kadroda Kimler Olacak?

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Scranton kentindeki bir kağıt ve kırtasiye malzemeleri toptan satış şirketini merkez alan The Office'in Amerikan versiyonu, 2005 ile 2013 arasında dokuz sezon boyunca devam etmişti. Geçetiğimiz Eylül ayında, The Office'in yaratıcısı Greg Daniels'ın diziyi yeniden başlatmak veya yenilemek istediği bildirildi.

The Office'in ilk yedi sezonunda, Steve Carell dizinin ana yıldızıydı ve şirketin sosyal açıdan beceriksiz ancak sevimli patronu Michael Scott'ı canlandırdı. Diğer önemli karakterler arasında satış yöneticisi Jim Halpert (John Krasinski), resepsiyonist Pam Beesly (Jenna Fischer) ve ofiste disiplin yanlısı Dwight Schrute (Rainn Wilson) bulunuyordu.

Yeni The Office Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor

2018'de bir Nielsen raporu, Netflix abonelerinin The Office'i diğer tüm dizilerden daha fazla izlediğini ortaya çıkarmıştı. Daniels daha önce diziyi geri getireceğini ima etmişti, ancak bu kez oyuncular aynı rolleri yeniden canlandırmayacak. Kadro listesi hakkında da şu açıklamada bulundu:

''Bence bu evrenin bir uzantısı gibi olur, ne demek istediğimi anlıyorsunuz, tıpkı The Mandalorian'ın Star Wars'un bir uzantısı olması gibi. Ama bunun insanların isteyeceği bir şey olup olmayacağını bilmiyorum, bunu söylemek zor.''

The Hollywood Reporter'a göre, kaynaklar yeni oyuncu kadrosuna The White Lotus'un ikinci sezonunda tatil köyü müdürü Valentina'yı canlandıran Sabrina Impacciatore ve Star Wars filmlerinde General Armitage Hux rolüyle tanınan Domhnall Gleeson'ın liderlik edeceğini söylüyor.

Muhtemelen yeni karakterlerle yeni bir ofise odaklanacak olan mockumentary dizisinin kurgusal Dunder Mifflin Kağıt Şirketi ile aynı dünyada geçeceği daha önce bildirilmişti.

Daniels, daha önce Nathan For You'da başrol oyuncusu Nathan Fielder ile birlikte çalıştı ve bu bağlantı aracılığıyla Koman ile iletişime geçti. The Office US'in devamı niteliğindeki dizi hâlâ geliştirilmekte, henüz resmi bir onay almadı.