Batman Spin-off'u The Penguin Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Colin Farrell'in başrolünü üstlendiği The Penguin dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte diziye dair tüm detaylar ve fragman!
HBO Max, Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği merakla beklenen The Penguin dizisinin ilk fragmanını yayınladı.
Fragman Farrell'ın sesiyle açılıyor ve "Bu, kendinize 'Ne istiyorum?' diye sorduğunuz anlardan biri" diyor. Fragmanda ayrıca Gotham'ın silueti ve Penguin'in bir arabanın bagajında bir cesedi taşımadan önce balyoz kullandığı görülüyor.
The Penguin Konusu
Warner Bros. ve DC Studios'tan gelen yeni dizi, Matt Reeves'in Batman filmiyle başlattığı Batman efsanesini devam ettirecek ve Oswald Cobblepot namı diğer Penguin'in Gotham yeraltı suç dünyasında güç kazanmasına odaklanacak.
The Penguin Fragmanı
The Penguin Oyuncuları
- Colin Farrell
- Clancy Brown
- Cristin Milioti
- Rhenzy Feliz
- Michael Kelly
- Shohreh Aghdashloo
- Deirdre O'Connell
The Penguin dizisinin yapımcılığını Reeves, Dylan Clark ve Farrell üstleniyor. Sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Lauren LeFranc kaleme alıyor. Dizinin ilk üç bölümünü ise Craig Zobel yönetecek.
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