Batman Spin-off'u The Penguin Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)

HBO Max, Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği merakla beklenen The Penguin dizisinin ilk fragmanını yayınladı.

Fragman Farrell'ın sesiyle açılıyor ve "Bu, kendinize 'Ne istiyorum?' diye sorduğunuz anlardan biri" diyor. Fragmanda ayrıca Gotham'ın silueti ve Penguin'in bir arabanın bagajında bir cesedi taşımadan önce balyoz kullandığı görülüyor.

The Penguin Konusu

Warner Bros. ve DC Studios'tan gelen yeni dizi, Matt Reeves'in Batman filmiyle başlattığı Batman efsanesini devam ettirecek ve Oswald Cobblepot namı diğer Penguin'in Gotham yeraltı suç dünyasında güç kazanmasına odaklanacak.

The Penguin Fragmanı

The Penguin Oyuncuları

Colin Farrell

Clancy Brown

Cristin Milioti

Rhenzy Feliz

Michael Kelly

Shohreh Aghdashloo

Deirdre O'Connell

The Penguin dizisinin yapımcılığını Reeves, Dylan Clark ve Farrell üstleniyor. Sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Lauren LeFranc kaleme alıyor. Dizinin ilk üç bölümünü ise Craig Zobel yönetecek.

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