The Platform 2 Filmi Geliyor: İlk Görüntüler Paylaşıldı!

Yıllar önce çıkan ve tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Platform'un devam filmi duyuruldu. Yapılan duyuruyla beraber yeni filme dair ilk görüntüler yayımlandı. Peki, The Platform 2'nin çıkış tarihi belli oldu mu? Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği film ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, The Platform hayranlarını heyecanlandırdı.

Kütüphanesinde yer alan içerikler sayesinde insanların keyifli zaman geçirmesini sağlayan dijital yayın hizmeti Netflix'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden The Platform 2 duyuruldu. Hikâyenin henüz bitmediğini belirten şirket, yeni filmin yönetmenliğini yine Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiğini açıkladı.

The story is far from over...



Here's your first look at our sequel to The Platform, the most popular Spanish film in Netflix history, once again directed by Galder Gaztelu-Urrutia. pic.twitter.com/onEdPxCxHD