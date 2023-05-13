The Platform 2 Filmi Geliyor: İlk Görüntüler Paylaşıldı!

Yıllar önce çıkan ve tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Platform'un devam filmi duyuruldu. Yapılan duyuruyla beraber yeni filme dair ilk görüntüler yayımlandı. Peki, The Platform 2'nin çıkış tarihi belli oldu mu? Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği film ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, The Platform hayranlarını heyecanlandırdı.

Kütüphanesinde yer alan içerikler sayesinde insanların keyifli zaman geçirmesini sağlayan dijital yayın hizmeti Netflix'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden The Platform 2 duyuruldu. Hikâyenin henüz bitmediğini belirten şirket, yeni filmin yönetmenliğini yine Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiğini açıkladı.

The story is far from over...



Here's your first look at our sequel to The Platform, the most popular Spanish film in Netflix history, once again directed by Galder Gaztelu-Urrutia. pic.twitter.com/onEdPxCxHD — Netflix (@netflix) May 11, 2023

The Platform 2 Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda izleyiciyi şimdiden heyecanlandıran The Platform 2'nin çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla yeni filmin hangi tarihte Netflix üzerinden yayımlanacağı şu anda bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili bilgi paylaşılacaktır.

The Platform 2 Oyuncuları

Milena Smit

Hovik Keuchkerian

Popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak olan yeni filmin oyuncu kadrosunda Milena Smit ve Hovik Keuchkerian yer alacak. Filmde yer alacak diğer oyuncular ise henüz açıklanmadı.