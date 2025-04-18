The Sandman 2. Sezon Ne Zaman? (Video)

The Sandman 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Netflix'in popüler dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

7,7 IMDb puanı ile dikkat çeken The Sandman isimli dizinin ilk sezonu 2022 yılında yayınlandı. Kısa süre önce Netflix dizinin ikinci sezonunu bir video ile birlikte duyurdu. Peki, The Sandman yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

The Sandman 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Neil Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından yaratılan The Sandman dizisinin yeni sezonu iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 3 Temmuz, ikinci kısım ise 24 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

The Sandman 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Sandman Konusu

Yıllarca tutsak olan Düşler Kralı Morpheus, özgürlüğüne kavuştuktan hemen sonra gücünü geri kazanmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

The Sandman Oyuncuları