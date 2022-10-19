The Sims 4 Ücretsiz Oldu: The Sims 5'ten Yeni Detaylar Geldi

The Sims 4 artık oynaması ücretsiz bir oyun oldu ancak yine de bir şekilde bu, bugünün en büyük The Sims haberi değil. Bunun nedeni, bugünün Sims canlı yayını sırasında Maxis'in bir sonraki The Sims'in geliştirme aşamasında olduğu duyuruldu.

Şu anda kod adı Project Rene olan oyunun birkaç yıl sonra oyunculara sunulmasını bekliyoruz ve yaratıcı araçlarının bazı erken görüntülerini de görme fırsatına eriştik.

Aşağıdaki videodan 26. dakika 50. saniye itibari ile Project Rene ile ilgili konuşulanlara ulaşabilirsiniz.

Maxis, Project Rene'nin henüz "geliştirmenin çok erken aşamalarında" olduğunu açıkladı. Topluluğu geliştirme sürecine dâhil etmek istedikleri için bunları bu kadar erken gösterdiklerini belirtiyorlar.

The Sims 5 Geliştirme Aşamasında

Henüz erken olmasına rağmen bahsedilen birkaç özellik var. Oyuncular, oyunu tek başına oynayabilecek veya "başkalarıyla aynı kaydı oynayabilecek", bu da bir tür çok oyunculu seçeneğinin bulunacağını gösteriyor. Ayrıca birden fazla cihazda da oynayabilecekler ve yukarıdaki video aynı oyunun hem PC'de hem de cep telefonlarında çalıştığını gösteriyor.

Son olarak sadece mobilyaların rengini ve desenini değil, aynı zamanda yapıldığı şekilleri de özelleştirme seçenekleriyle "oyun içinde inşa ve dekorasyona yardımcı olmak için daha fazla esneklik" olacak.

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