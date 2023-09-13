EA Resmen Açıkladı: The Sims 5 Tamamen Ücretsiz Olacak!

Electronic Arts (EA), kod adı Project Rene olan The Sims 5'in temel oyun satın alımlarına veya aboneliklere ihtiyaç duymadan oynaması ücretsiz bir oyun olacağını doğruladı.

Bazı mobil oyunların aksine The Sims 5, para kazanmak için "enerji mekaniği" içermeyecek. Project Rene, hem ücretsiz hem de ücretlî resmî ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler için bir oyun içi pazar yeri sunacak.

Project Rene başlangıçta The Sims 4'ün tüm özelliklerine sahip olmayacak olsa da zaman içinde kademeli olarak yeni deneyimler ve içerikler ekleyecek. Örneğin karla ilgili aktiviteler içeren Kış Sporları Paketi gibi ücretli içerik paketleri ve potansiyel olarak farklı hava unsurlarından esinlenen başka paketler oyuna eklenebilecek.

EA, Geliri Oyun İçi İçeriklerden Elde Etmeyi Planlıyor

EA, The Sims 4 ve mobil versiyonlarını yeni oyunun yanında tutmayı ve onlar için sürekli güncellemeler ve içerikler sağlamayı planlıyor. The Sims 4'e yeni Kit Paketleri ve iki buçuk yıldan uzun bir süredir ilk kez yemek pişirme seçenekleri, para kazanma fırsatları, yeni eşyalar ve daha fazlasını sunan Home Chef Hustle adlı Malzeme Paketi eklenecek. Bu güncellemeyle ilgili ek ayrıntılar ise 14 Eylül'de açıklanacak.

EA konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çizgileri tam olarak nereye çekeceğimizi bilmek için biraz erken ancak oyun oynamanın önündeki engelleri azaltmak ve herkese en geniş ortak sistemleri sunmak bizim için önemli çünkü bu, büyümek için oluşturulması gerkeen en iyi temel gibi geliyor."

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