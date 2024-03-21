The Sims Film Oluyor: Başrolde Kimin Oynayacağı Açıklandı!

Geçtiğimiz senenin sinema dünyasına renk katan filmi Barbie'den sonra şimdi de yeni bir filmin hazırlıklarına başlandı. Dünyanın en çok oynanan popüler oyunlarının başında gelen The Sims de beyaz perdeye taşınıyor.

Hazırlıklarına başlanan filmin başrol oyuncusu ve yönetmeninin kim olacağı belli oldu. İlerleyen günlerde filmin diğer detaylarıyla ilgili bilgilerin de hızlı bir şekilde gelmesi bekleniyor.

Filmin Başrolü Margot Robbie Olacak

Oyuncu ve yapımcı kimliğiyle son dönemlerde adını daha sık duymaya başladığımız ve Barbie ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşan Margot Robbie, yeni bir film hazırlığına başlıyor. Birbirinden başarılı yapımlara imzasını atan Robbie, The Sims için kolları sıvadı.

LuckyChap Entertainment, milyonlarca seveni olan The Sims oyununun film uyarlaması için hazırlıklara başladı. Filmin yönetmenliğini Kate Herron yapacak ve yapımcısı da Margot Robbie olacak.

Barbie'deki yüksek başaranın bu filmde de görülmesi için başrol için Margot Robbie'nin adının geçtiği de ortaya çıktı. Robbie'nin oyundan filme uyarlanan Sims için de fark yaratan bir proje ortaya çıkarması bekleniyor.