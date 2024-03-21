The Sims Film Oluyor: Başrolde Kimin Oynayacağı Açıklandı!
Barbie filminden sonra şimdi de The Sims oyununun filmi yapılıyor. Filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni belli oldu. İşte detaylar!
Geçtiğimiz senenin sinema dünyasına renk katan filmi Barbie'den sonra şimdi de yeni bir filmin hazırlıklarına başlandı. Dünyanın en çok oynanan popüler oyunlarının başında gelen The Sims de beyaz perdeye taşınıyor.
Hazırlıklarına başlanan filmin başrol oyuncusu ve yönetmeninin kim olacağı belli oldu. İlerleyen günlerde filmin diğer detaylarıyla ilgili bilgilerin de hızlı bir şekilde gelmesi bekleniyor.
Filmin Başrolü Margot Robbie Olacak
Oyuncu ve yapımcı kimliğiyle son dönemlerde adını daha sık duymaya başladığımız ve Barbie ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşan Margot Robbie, yeni bir film hazırlığına başlıyor. Birbirinden başarılı yapımlara imzasını atan Robbie, The Sims için kolları sıvadı.
LuckyChap Entertainment, milyonlarca seveni olan The Sims oyununun film uyarlaması için hazırlıklara başladı. Filmin yönetmenliğini Kate Herron yapacak ve yapımcısı da Margot Robbie olacak.
Trendlerden Düşmeyen Barbie Filminin Konusu ve Oyuncuları
90’lı yılların favori oyuncağı olan Barbie, dünya çapında büyük bir ilgi toplamayı başardı.1987 yılında yayınlanan kısa metrajlı filminden sonra birçok animasyonunu gördüğümüz Barbie’nin 2001 yılında ilk defa uzun metrajlı bir filmi çekildi.
Barbie'deki yüksek başaranın bu filmde de görülmesi için başrol için Margot Robbie'nin adının geçtiği de ortaya çıktı. Robbie'nin oyundan filme uyarlanan Sims için de fark yaratan bir proje ortaya çıkarması bekleniyor.
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