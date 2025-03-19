The Sims'in Merakla Beklenen Rakibi InZOI'nin Fiyatı Açıklandı!

Uzun bir süredir oyun dünyasında konuşulan yeni yaşam simülasyonu yapımı InZOI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. The Sims'e rakip olması beklenen yeni oyunun merak edilen fiyatı kısa bir süre önce resmen açıklandı.

Oyunun ünlü yönetmeni, Hyungjun Kjun Kim katıldığı bir canlı yayın etkinliğinde InZOI'nin yeni özellikleri ve oyunun fiyatlandırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

InZOI 40 Dolara Satın Alınabilecek, Yeni Güncellemelerse Ücretsiz Olacak

PUBG'nin yayımcısı KRAFTON tarafından geliştirilen InZOI ile ilgili YouTube açılan bir canlı yayında konuşan Hyungjun Kjun Kim, yeni oyunun 40 dolar karşılığında satın alınabileceğini söyledi. Ünlü yönetmen, oyunu erkenden alan oyuncuların 2025'te sunulması planlanan 4 büyük güncellemeyi ücretsiz olarak alabileceğini açıklarken, 2026 ve diğer senelerde gelecek güncellemelerin ücretli olabileceğini işaret etti.

Bu yıl yayınlanacak güncellemeler ile ilgili de bilgiler veren Kjun Kim, yeni güncellemelerin sırasıyla mayıs, ağustos, ekim ve aralık aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtti. Tüm güncellemelerin oyuna yepyeni özellikler katacağını söyleyen yönetmen, yeni sürümlerle ilgili gelecek tüm özellikleri de liste şeklinde duyurdu.

İşte listelerin yeniden düzenlenmiş ve farklı kelimelerle yazılmış halleri:

Mayıs Ayı Güncellemesi Özellikleri

Kıyafet güncellemeleri

Yeni mobilyalar ve yapı modu iyileştirmeleri

Ağırlık değişiklikleri ve kas ayarlama seçenekleri

Evlat edinme sistemi

Oyun içi hile kodları

Mod kiti (Maya, Blender desteği)

Zoi iyileştirmeleri

İlişki düzenlemeleri

Ağustos Ayı Güncellemesi Özellikleri

Hayalet oyunu

Şehir düzenleme için daha fazla kaynak

Yüzme yeteneği ve havuzlar

AI destekli yapı modu

Serbest çalışan işler

Metin mesajları ve becerilerindeki geliştirmeler

Ebeveynlik sistemindeki iyileştirmeler

InZOI

Ekim Ayı Güncellemesi Özellikleri

Yeni mobilyalar

Yapı modu iyileştirmeleri (nesne boyutu ayarları)

Aile sistemindeki iyileştirmeler

Zoi iyileştirmeleri

Mod güncellemeleri

Ev taşıma anlarında arayüz geliştirmeleri

Kısayol özelleştirme

Aralık Ayı Güncellemesi Özellikleri:

Bellek sistemi

Şehir değiştirme özelliği

Özelliklere dayalı etkileşim tepkileri

Yeni kıyafetler

Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar

Zoi iyileştirmeleri

Mod güncellemeleri

İç ortam sıcaklığı düzenlemeleri

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