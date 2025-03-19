The Sims'in Merakla Beklenen Rakibi InZOI'nin Fiyatı Açıklandı!
PUBG'nin yayımcısı KRAFTON tarafından The Sims'e rakip olarak geliştirilen ünlü yaşam simülasyonu oyunu InZOI'nin fiyatı belli oldu.
Uzun bir süredir oyun dünyasında konuşulan yeni yaşam simülasyonu yapımı InZOI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. The Sims'e rakip olması beklenen yeni oyunun merak edilen fiyatı kısa bir süre önce resmen açıklandı.
Oyunun ünlü yönetmeni, Hyungjun Kjun Kim katıldığı bir canlı yayın etkinliğinde InZOI'nin yeni özellikleri ve oyunun fiyatlandırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
InZOI 40 Dolara Satın Alınabilecek, Yeni Güncellemelerse Ücretsiz Olacak
PUBG'nin yayımcısı KRAFTON tarafından geliştirilen InZOI ile ilgili YouTube açılan bir canlı yayında konuşan Hyungjun Kjun Kim, yeni oyunun 40 dolar karşılığında satın alınabileceğini söyledi. Ünlü yönetmen, oyunu erkenden alan oyuncuların 2025'te sunulması planlanan 4 büyük güncellemeyi ücretsiz olarak alabileceğini açıklarken, 2026 ve diğer senelerde gelecek güncellemelerin ücretli olabileceğini işaret etti.
Bu yıl yayınlanacak güncellemeler ile ilgili de bilgiler veren Kjun Kim, yeni güncellemelerin sırasıyla mayıs, ağustos, ekim ve aralık aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtti. Tüm güncellemelerin oyuna yepyeni özellikler katacağını söyleyen yönetmen, yeni sürümlerle ilgili gelecek tüm özellikleri de liste şeklinde duyurdu.
İşte listelerin yeniden düzenlenmiş ve farklı kelimelerle yazılmış halleri:
Mayıs Ayı Güncellemesi Özellikleri
- Kıyafet güncellemeleri
- Yeni mobilyalar ve yapı modu iyileştirmeleri
- Ağırlık değişiklikleri ve kas ayarlama seçenekleri
- Evlat edinme sistemi
- Oyun içi hile kodları
- Mod kiti (Maya, Blender desteği)
- Zoi iyileştirmeleri
- İlişki düzenlemeleri
Ağustos Ayı Güncellemesi Özellikleri
- Hayalet oyunu
- Şehir düzenleme için daha fazla kaynak
- Yüzme yeteneği ve havuzlar
- AI destekli yapı modu
- Serbest çalışan işler
- Metin mesajları ve becerilerindeki geliştirmeler
- Ebeveynlik sistemindeki iyileştirmeler
- InZOI
Ekim Ayı Güncellemesi Özellikleri
- Yeni mobilyalar
- Yapı modu iyileştirmeleri (nesne boyutu ayarları)
- Aile sistemindeki iyileştirmeler
- Zoi iyileştirmeleri
- Mod güncellemeleri
- Ev taşıma anlarında arayüz geliştirmeleri
- Kısayol özelleştirme
Aralık Ayı Güncellemesi Özellikleri:
- Bellek sistemi
- Şehir değiştirme özelliği
- Özelliklere dayalı etkileşim tepkileri
- Yeni kıyafetler
- Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar
- Zoi iyileştirmeleri
- Mod güncellemeleri
- İç ortam sıcaklığı düzenlemeleri
Sims'in En Büyük Rakibi inZOI Erken Erişime Açılıyor! Tarih Verildi
Sims alternatifi inZOI'nin erken erişim tarihi belli oldu. Peki, yaşam simülasyonu türündeki oyun ne zaman oynanabilecek? İşte detaylar!
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