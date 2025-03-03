Sims'in En Büyük Rakibi inZOI Erken Erişime Açılıyor! Tarih Verildi

Duyurulduğu günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan inZOI erken erişim olarak sunulmaya hazırlanıyor. Geliştirici ekip, erken erişim sürümünün hangi tarihte çıkacağnıı duyurdu.

inZOI Erken Erişim Tarihi Açıklandı

Sims benzeri oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan inZOI 28 Mart 2025 tarihinde erken erişime açılacak. Oyuncular, belirtilen tarihten itibaren yaşam simülasyonunu oynamaya başlayabilecek.

Detaylı karakter yaratma ekranıyla dikkat çeken oyun şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebiliyor. Bu işlem için inZOI'nın Steam sayfasını ziyaret etmeniz ve "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

inZOI oyununun minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 3600 işlemciye, NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM) ya da AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartına ve 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise en az Intel i7 12700 veya AMD Ryzen 5800 işlemci, NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) ya da AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı ve 16 GB RAM isteniyor. Depolama tarafında ise en az 75 GB kullanılabilir alan gerekecek.