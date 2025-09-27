Yeni Facebook Filmi Geliyor! Vizyon Tarihi Belli Oldu

Facebook'un kuruluş hikâyesine odaklanan The Social Network'ün (Sosyal Ağ) devam filmi The Social Reckoning'in vizyon tarihi belli oldu. Büyük bir merakla beklenen film, Sony Pictures tarafından yapılan duyuruya göre gelecek yıl sinemalarda gösterime girecek. Yeni filmin bambaşka bir oyuncu kadrosu ve konusu olacak.

The Social Reckoning Ne Zaman Vizyona Girecek?

Sony Pictures, The Social Reckoning'in 9 Ekim 2026 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı. Bu, yeni filmin izleyicilerle buluşmasının önünde çok uzun bir zaman olduğu anlamına geliyor. Film, isminden de anlaşılacağı üzere Facebook'un görünmeyen tarafına yoğunlaşacak. Oyuncu kadrosu içinse ilk filmdeki oyuncuların yerine başka isimler tercih edildi.

The Social Reckoning'in Konusu Ne Olacak?

The Social Reckoning, genç bir Facebook çalışanının Wall Street Journal (WSJ) muhabirinden yardım alarak sosyal medya platformunun gizli sırlarını ifşa etmesini konu alıyor. Film, genel olarak WSJ'nin 2021 yılında yayınladığı The Facebook Files isimli bir haber serisi üzerinden ilerleyecek.

Todd Black, Stuart Besser ve Peter Rice'ın yapımcılığını üstlendiği film, Aaron Sorkin tarafından yazılıp yönetilecek. İlk filmin senaristleri arasında ise Sorkin'in yanı sıra Ben Mezrich bulunuyordu. Yönetmen koltuğunda ise David Fincher vardı. Fincher'ın şu anda birçok proje ile meşgul olduğunu ve ek bir filme ayıracak zamanı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Sorkin, 1992 yılında gösterime giren A Few Good Men, 1996-2006 yıllarında izleyicilere sunulan The West King, 2012 tarihinde yayın hayatına başlayıp 3 sezon devam eden The Newsroom, 2017 yapımı Molly's Game de dahil olmak üzere şimdiye kadar çok çeşitli projelerde önemli rol üstlendi.

Emmy ve Oscar ödülü alan senarist ve yapımcı Sorkin, 2021 yılında Facebook ile ilgili yaşananların anlatılmaya değer olduğunu ifade etmişti. Facebook hakkında ortaya çıkan sırlar, büyük yankı uyandırmıştı. Bunlara filmde nasıl yer verileceği oldukça merak ediliyor.

The Social Reckoning'in Oyuncuları

Yeni Facebook filminin başrollerinde Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong ve Bill Burr yer alacak. İlk filminde Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg tarafından canlandırılırken Eduardo Saverin rolünü ise Andrew Garfield üstlenmişti.